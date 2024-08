Borsa: scivola Aquafil (-6%) dopo conti e guidance inferiore alle attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 ago - Scivola Aquafil a Piazza Affari. Il titolo dell'azienda attiva nell'economia circolare con la produzione di fibre e polimeri di Nylon mette a segno un ribasso del 6% (Ftse Mib a +0,5%), scambiando a 2,71 euro per azione. A spingere le vendite i risultati al 30 giugno 2024 pubblicati ieri dalla societa', che hanno visto ricavi pari a 288,1 milioni di euro, di cui 140,6 milioni del secondo trimestre, in calo rispettivamente del 7,4% e del 2,5% rispetto agli stessi periodi del 2023. La perdita netta e' salita a 6,1 milioni, rispetto ai 4,1 milioni del 2023. Contestualmente, il Cda ha approvato il nuovo piano industriale al 2026 che vede un Ebitda 2024 atteso a 65 milioni e una posizione finanziaria netta a 207 milioni. I risultati del secondo trimestre, dicono gli analisti di Intermonte, 'hanno mostrato un miglioramento sequenziale del business', ma l'outlook sull'Ebitda dell'intero 2024 'e' piu' basso delle nostre stime e della precedente guidance (Eu65mn vs nostro/guidance Eu76/79mn)'.

Il cda ha poi deliberato di sottoporre all'assemblea degli azionisti una proposta di aumento di capitale in opzione fino a 40 milioni euro volto a supportare e accelerare l'implementazione delle iniziative strategiche del piano, oltre che cogliere eventuali opportunita' di consolidamento del settore. Il socio di maggioranza Aquafin Holding ha manifestato il pieno supporto all'operazione e la propria intenzione di sottoscrivere la porzione dell'aumento di capitale di propria competenza e ha confermato che sono in corso tutte le attivita' necessarie a tal fine. 'Maggiori informazioni riguardo all'aumento di capitale verranno comunicate a seguito dell'approvazione Consob - scrivono ancora da Intermonte -, mentre ulteriori dettagli riguardo il nuovo Piano verranno presentati al mercato il prossimo 12 settembre'. In questo contesto il target e' 'under review in attesa di maggiori dettagli'.

