Borsa: sale St (+1,1%) con settore tech dopo conti Tsmc sopra attese

In recupero anche gli altri titoli del settore, eccetto Asml (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 ott - I conti trimestrali migliori delle attese del colosso taiwanese Tsmc alleviano in parte i timori sul settore tech, dovuti ai dubbi sulla domanda cinese e negli ultimi giorni al profit warning del fornitore olandese Asml. Tsmc, a cui fa capo piu' della meta' della produzione mondiale di semiconduttori, ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 325,26 miliardi di dollari taiwanesi (circa 9,3 miliardi di euro), in aumento del 54,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e contro attese di mercato per 299 miliardi di dollari taiwanesi. I ricavi sono aumentati del 36% a 21,75 miliardi di euro (+39% in valuta locale) sostenuti in particolare dal boom della AI e da una forte domanda da parte di Nvidia, Amd, Apple e Qualcomm. Il gruppo prevede di chiudere il 2024 con ricavi in aumento di circa il 30% in dollari americani. 'I risultati e la guidance di Tsmc sono stati migliori delle attese mostrando decisi segnali di ripresa del settore con un fatturato e volumi in accelerazione e in crescita a doppia cifra', commentano gli analisti di Intermonte. Secondo gli esperti le implicazioni per StMicroelectronics (+1,1 a 25,39 euro a Piazza Affari) 'e' positivo a livello di sentiment di mercato anche se evidenziamo che Tsmc e' molto piu' esposta ai mercati della personal electronics e high-performance computing rispetto a St (circa il 90% contro il 20% del fatturato)'. 'In particolare - proseguono gli esperti - questi due mercati di sbocco sono in una fase del ciclo piu' avanzata rispetto al mondo industriale e auto i quali sono i mercati principali per St'. 'Inoltre - concludono - a guidare il trend per Tsmc e' l'AI, mentre per St tale effetto non e' rilevante'. A Piazza Affari sale dello 0,41% anche Technoprobe, fornitore per la produzione di chip Wfe. Nel resto d'Europa gli acquisti premiano Infineon (+2,07%) a Francoforte, Be Semiconductor (+1,72%) e Asm International (+1,58%) ad Amsterdam, dove invece e' ancora in rosso Asml (-0,39%).

