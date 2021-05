Borsa: sale Mps (+5%), mercato guarda con realismo a ipotesi 'spezzatino'

Per analisti "copertura rischi legali e' prerequisito M&A" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 mag - L'ipotesi di un piano 'di sistema', che vedrebbe Mps divisa tra piu' acquirenti, bancari e non, sembra piacere agli investitori, con il titolo della banca senese in rialzo a Piazza Affari del 5% a 1,258 euro ad azione. Si fa cosi' largo l'idea che il dossier Mps, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, non possa essere risolto schierando una sola banca in campo, ovvero UniCredit. Da qui il progetto di una sorta di 'spezzatino' della banca senese con piu' interlocutori al tavolo, dall'istituto di piazza Gae Aulenti (+0,4% in Borsa) a Mcc, fino a Banco Bpm (-0,7%) e Bper (-1,1%) e, potenzialmente, anche Poste Italiane (+0,3%). 'Riteniamo che questo scenario - scrivono gli analisti di Equita - sia consistente con la volonta' di creare una cornice finalizzata a risolvere il tema Mps che veda UniCredit come cardine dell'operazione'. Sarebbe poi da valutare 'l'entita' dei vincoli antitrust per capire gli spazi di intervento degli altri operatori (Sicilia, Toscana, Veneto sono le regioni in cui potenzialmente un deal UniCredit-Mps potrebbe far sorgere rilievi regolatori)', specialmente nel caso in cui la banca guidata da Andrea Orcel 'decidesse di muoversi anche sul fronte Banco Bpm'. Un'operazione di sistema cosi' strutturata garantirebbe a UniCredit, conclude il broker, di 'agire con maggiore flessibilita' nel processo di consolidamento di settore e al Mef di ottemperare agli impegni con la Ue riguardo la cessione del controllo' di Rocca Salimbeni.

Sebbene l'ipotesi di un 'break up' di Mps 'possa effettivamente accelerare la sua riprivatizzazione - spiegano gli analisti di Banca Akros - comprendiamo che lascerebbe gli attuali azionisti di maggioranza e di minoranza di Mps con una sostanziale minusvalenza'. Non solo, gli osservatori sottolineano come "la copertura completa dei rischi legali della banca sia un prerequisito per qualsiasi M&A'.

