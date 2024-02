Borsa: rotazione settoriale penalizza utility, Hera -2%, A2A -1,85%

Gara per idroelettrico nuovo dossier 'caldo' per operatori (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 feb - Viaggiano in negativo i titoli delle utility a Piazza Affari (Ftse Mib +0,11%). Hera si posiziona in fondo al listino lasciando sul terreno l'1,98%, A2a perde l'1,85%. Vendite anche su Terna che cede lo 0,5% e Iren lo 0,66%. Come riportato dal Sole 24 Ore, la partenza della prima procedura di gara per l'idroelettrico (70 MW in Abruzzo), ha generato immediatamente una serie di ricorsi da parte di Enel (-0,8%, A2A ed Acea (-1,71%). Secondo gli operatori il bando di gara presentato dall'Agenzia Regionale avrebbe condizioni svantaggiose per gli operatori terzi, e per questo avrebbe profili di incostituzionalita' (tra le contestazioni anche quelle su punteggi premiali attribuiti agli autoproduttori ed altri fattori che favorirebbero il gestore uscente nella partecipazione alla gara). La richiesta di Enel, A2A ed Acea, sarebbe quindi quella di sospensiva della procedura. Indipendentemente dal decorso della singola gara in esame (che ha dimensioni contenute), il ricorso degli operatori evidenzia gia' in partenza le difficolta' di eventuali procedure di gara e la mancanza di criteri uniformi a livello nazionale, in un momento in cui gli operatori stanno cercando di trovare un accordo per rinegoziare con la Ue i vincoli alle gare inserite nel Pnrr. Secondo il quotidiano, il governo potrebbe inserire nel decreto Milleproroghe una dilazione di 12 mesi per l'avvio delle gare e la possibilita' di una modifica della legge Bersani che consenta alle regioni di rilasciare nuove concessioni mediante procedura a trattativa privata (a fronte dell'asunzione da parte dei gestori uscenti dell'obbligo di realizzare rilevanti investimenti). Si tratterebbe di una proposta di legge dello stato, in linea con quanto fatto gia' da altri paesi Europei e che potrebbe essere compatibile con gli impegni adottati dall'Italia sul Pnrr. Rimane quindi da verificare come sara' raggiunto un accordo politico con la Ue. Secondo Equita 'qualora confermata quest'ultima ipotesi, si tratterebbe di una indicazione positiva per gli operatori idroelettrici che potrebbero quindi avere maggiori possibilita' di rinnovo delle concessioni in essere. Le societa' piu' esposte sono A2a (700 MW di capacita' con concessione scaduta e 1,2 GW in scadenza nel 2029), Iren (310 MW di capacita' con concessione scaduta e 290 MW al 2029) ed Enel (13 GW in scadenza nel 2029)'.

