Borsa: risveglio dei bancari, +15% in 7 sedute ma Ubs predica cautela sulle mid-cap

Toglie "sell" a Bper che da inizio 2020 ha gia' perso 50% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - , 02 giu - Continua il risveglio dei titoli bancari alla Borsa di Milano: +15% circa per l'indice Ftse Italia Banche nelle ultime 7 sedute, una performance guidata dalle premesse del Recovery Fund allo studio a livello europeo, che ha contribuito ad attestare il rendimento del BTp decennale sotto l'1,5%, ma anche dalle ultime vicende in casa Mediobanca e dalla schiarita sui crediti deteriorati di Mps. Il comparto sale del 1,9% questa mattina anche se resta di quasi il 40% sotto i massimi dell'anno toccati il 19 febbraio, proprio alla vigilia dei primi casi di coronavirus in Lombardia. Ubi Banca, Mediobanca e Intesa Sanpaolo, con rialzi intorno al 2,5%, sono i titoli piu' in vista, mentre e' inferiore al 2% l'incremento di Banco Bpm, Bper e Unicredit. Fuori dal Ftse Mib, +1,8% Credem, +1,3% Creval, piatta Monte dei Paschi di Siena

In un report focalizzato sugli istituti di medie dimensioni, gli analisti di Ubs invitano tuttavia gli investitori alla cautela vista la maggiore sensibilita' di queste banche al costo del rischio: l'efficacia delle misure messe in campo dalle istituzioni europee e nazionali dipendera' comunque dalle dimensioni della frenata dell'economia e allo stesso tempo i ritorni per le banche sono destinati a rimanere bassi. Il broker svizzero resta pertanto 'neutral' su Ubi e sul Credito Valtellinese e conferma la raccomandazione 'sell' (vendere) su Banco Bpm in ragione della elevata sensibilita' degli utili alle variazioni del costo del rischio. Migliorata (da 'sell' a 'neutral') la raccomandazione per Bper per il forte ribasso del titolo - e' il peggior titolo del Ftse Mib da inizio anno con -50% ed e' anche probabile una sua uscita dal paniere dei 40 big di Piazza Affari - anche se restano, secondo Ubs, timori sull'evoluzione dell'asset quality della banca emiliana.

