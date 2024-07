Borsa: risiko banche spinge ancora settore, slancio UniCredit (+1,3%) con buy Goldman

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 lug - Dopo il rally della vigilia, le banche restano protagoniste a Piazza Affari (+0,67% il Ftse Mib), mentre si continua a parlare di risiko del settore con Mps (+1,4% dopo il +5,7% della vigilia) e Bper (+1,74%) sotto i riflettori. Tra le protagoniste anche Unicredit (+1,32%), dopo la valutazione positiva di Goldman Sachs, che ha confermato il "buy" e ha alzato l'obiettivo di prezzo da 44,5 a 45,5 euro per azione, contro i 36,7 circa a cui attualmente scambia il titolo. "Lo slancio dei conti e' molto solido, restiamo costruttivi sul titolo alla luce di un upside delle stime sugli utili del 2024 e 2025, di un elevato potenziale di ritorno sul capitale e di una valutazione ancora poco costosa", spiegano gli esperti di Goldman, precisando che "il ritorno sul capitale e' un elemento chiave. Intanto, il focus resta sul risiko bancario: i principali quotidiani tornano sul tema della privatizzazione di Mps e del consolidamento bancario dopo la recente operazione di Unipol su Bper e, in particolare, riprendendo quanto detto alla vigilia dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha ribadito la volonta' del governo di non procedere a una dismissione della quota del Mef in Mps a tutti i costi, ma di lavorare per un'operazione di natura industriale. "Queste dichiarazioni sono coerenti con la nostra visione che riteneva poco probabili le ipotesi ventilate nei giorni scorsi della cessione di una rilevante quota dello Stato (in area 10%) nell'immediato, anche considerando l'imminente update strategico che verra' fornito da Mps ad agosto", sottolineano gli analisti di Equita.

Secondo i media italiani, l'obiettivo di piu' breve termine sarebbe quello di ridurre la quota pubblica sotto il 20% entro l'autunno/inverno attraverso un piazzamento sul mercato. Questo sarebbe infatti un livello tale da evitare indicazioni Ue sulla necessita' di ridurre ulteriormente la quota in mano al governo e poter valutare in fase successiva un eventuale partner industriale, ipotizzando sempre l'effettiva volonta' politica di uscire completamente dal capitale della banca. "Qualcuno torna a indicare Unicredit come potenziale pretendente per una futura operazione con Mps, sebbene noi continuiamo a vedere in Unipol il soggetto che industrialmente avrebbe maggiore interesse a considerare un ingresso nel capitale di Mps, al fine di espandere significativamente il proprio network bancassicurativo", dice Equita.

