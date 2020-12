Borsa: progressi su vaccini incoraggiano listini, Europa verso avvio positivo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 dic - I progressi sui vaccini, con l'avvio della somministrazione del farmaco anti-Covid negli Usa, e i colloqui a Washington per il nuovo piano di stimoli fiscali da oltre 900 miliardi di dollari spingono al rialzo le aspettative degli investitori, con le Borse europee che si avviano a iniziare la prima seduta della settimana in tono positivo. A meno di un'ora dall'inizio degli scambi, infatti, i futures sull'Euro Stoxx sono in rialzo dello 0,7% con il Ftse Mib a +0,3%. In rialzo gli altri listini con l'eccezione di Londra segnata dalle tensioni sulla Brexit. Dopo una settimana di realizzi in Europa, con Milano a -2%, l'attenzione resta sul numero dei contagi Covid nel mondo e i tempi per l'avvio della somministrazione del vaccino. Da valutare quale sara' l'effetto dei lockdown natalizi che molti Paesi, Germania in testa, stanno adottando per evitare una risalita dei contagi dopo le festivita', mentre le trattative sulla Brexit sono state prolungate nella speranza di evitare il temuto 'no deal'. Nel frattempo sale l'attesa per il meeting di due giorni della Fed che inizia domani, con i mercati che si aspettano nuove indicazioni sugli acquisti di asset. Da monitorare, infine, eventuali riflessi delle tensioni nel governo Conte su Piazza Affari e sullo spread.

