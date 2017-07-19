Borsa: prezzi Usa e Trump spengono entusiasmi, a Milano (-0,5%) occhi sul risiko -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 giu - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata in calo dello 0,43%, mentre nel resto del Vecchio Continente Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,51% e Francoforte lo 0,88%, mentre hanno chiuso sopra la parita' Londra (+0,27%) e Amsterdam (+0,48%). Tornando ai titoli del Ftse Mib, si sono messi in luce Tim (+1,8%), Fincantieri (+1,67%) ed Eni (+1,64%). In progresso dell'1,53% Unipol, alleata di Intesa Sanpaolo nel risiko bancario: la compagnia bolognese, in caso di successo dell'Opas di Ca' de Sass, rilevera' 635 filiali di Mps e punta a fonderli con Bper (+0,21%). In rosso invece Campari (-1,68%), Ferrari (-1,4%), Finecobank (-1,4%) e Mediobanca (-1,28%). Al di fuori del paniere principale della Borsa milanese, gli acquisti hanno premiato Tesmec (+9,98%) e alcuni titoli del calcio quotato: la Juventus ha messo a segno un +6,48% e la Lazio e' salita del 5,13%. Male invece Ops Italia, che ha perso il 10,31%. In discesa inoltre Eph (-4,43%) ed Elica (-4,42%).

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(RADIOCOR) 10-06-26 18:11:17 (0646) 5 NNNN