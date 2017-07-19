Borsa: prezzi Usa e Trump spengono entusiasmi, a Milano (-0,5%) occhi sul risiko -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 giu - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata in calo dello 0,43%, mentre nel resto del Vecchio Continente Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,51% e Francoforte lo 0,88%, mentre hanno chiuso sopra la parita' Londra (+0,27%) e Amsterdam (+0,48%). Tornando ai titoli del Ftse Mib, si sono messi in luce Tim (+1,8%), Fincantieri (+1,67%) ed Eni (+1,64%). In progresso dell'1,53% Unipol, alleata di Intesa Sanpaolo nel risiko bancario: la compagnia bolognese, in caso di successo dell'Opas di Ca' de Sass, rilevera' 635 filiali di Mps e punta a fonderli con Bper (+0,21%). In rosso invece Campari (-1,68%), Ferrari (-1,4%), Finecobank (-1,4%) e Mediobanca (-1,28%). Al di fuori del paniere principale della Borsa milanese, gli acquisti hanno premiato Tesmec (+9,98%) e alcuni titoli del calcio quotato: la Juventus ha messo a segno un +6,48% e la Lazio e' salita del 5,13%. Male invece Ops Italia, che ha perso il 10,31%. In discesa inoltre Eph (-4,43%) ed Elica (-4,42%).
Ppa-
(RADIOCOR) 10-06-26 18:11:17 (0646) 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|Banca Monte Paschi Siena
|10,276
|-0,91
|17.37.40
|10,238
|10,652
|10,40
|Unipol
|23,19
|+1,53
|17.37.01
|22,85
|23,70
|23,07
|Finecobank
|21,14
|-1,40
|17.35.28
|20,96
|21,51
|21,50
|Campari
|5,488
|-1,68
|17.37.03
|5,482
|5,614
|5,58
|Juventus Fc
|2,12
|+6,48
|17.35.21
|2,002
|2,134
|2,012
|Fincantieri
|10,96
|+1,67
|17.35.10
|10,78
|11,05
|10,78
|Mediobanca
|24,61
|-1,28
|17.36.24
|24,57
|25,54
|25,06
|Eni
|23,505
|+1,64
|17.39.20
|23,145
|23,535
|23,20
|Intesa Sanpaolo
|5,595
|-0,90
|17.39.20
|5,523
|5,699
|5,692
|Tesmec
|0,27
|+9,98
|17.35.10
|0,242
|0,273
|0,242
Tag
- Borsa Amsterdam
- Mercati
- Assicurazioni E Fondi Pensione
- Attività Manifatturiere
- Industrie Alimentari
- Altri Servizi Pubblici Sociali E Personali
- Attivita Ricreative Culturali E Sportive
- Attivita Sportive
- Estrazione Di Minerali
- Estrazione Di Petrolio E Di Gas
- Europa
- Francia
- Ile De France
- Parigi
- Italia
- Lombardia
- Provincia Di Milano
- Comune Di Milano
- Milano
- America Del Nord
- Stati Uniti D'america
- Banca Monte Dei Paschi
- Campari
- Eni
- Fincantieri
- Finecobank
- Intesa Sanpaolo