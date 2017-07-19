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            Borsa: prezzi Usa e Trump spengono entusiasmi, a Milano (-0,5%) occhi sul risiko -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 giu - A Piazza Affari il Ftse All Share ha terminato la giornata in calo dello 0,43%, mentre nel resto del Vecchio Continente Parigi ha lasciato sul terreno lo 0,51% e Francoforte lo 0,88%, mentre hanno chiuso sopra la parita' Londra (+0,27%) e Amsterdam (+0,48%). Tornando ai titoli del Ftse Mib, si sono messi in luce Tim (+1,8%), Fincantieri (+1,67%) ed Eni (+1,64%). In progresso dell'1,53% Unipol, alleata di Intesa Sanpaolo nel risiko bancario: la compagnia bolognese, in caso di successo dell'Opas di Ca' de Sass, rilevera' 635 filiali di Mps e punta a fonderli con Bper (+0,21%). In rosso invece Campari (-1,68%), Ferrari (-1,4%), Finecobank (-1,4%) e Mediobanca (-1,28%). Al di fuori del paniere principale della Borsa milanese, gli acquisti hanno premiato Tesmec (+9,98%) e alcuni titoli del calcio quotato: la Juventus ha messo a segno un +6,48% e la Lazio e' salita del 5,13%. Male invece Ops Italia, che ha perso il 10,31%. In discesa inoltre Eph (-4,43%) ed Elica (-4,42%).

            Ppa-

            (RADIOCOR) 10-06-26 18:11:17 (0646) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Banca Monte Paschi Siena 10,276 -0,91 17.37.40 10,238 10,652 10,40
            Unipol 23,19 +1,53 17.37.01 22,85 23,70 23,07
            Finecobank 21,14 -1,40 17.35.28 20,96 21,51 21,50
            Campari 5,488 -1,68 17.37.03 5,482 5,614 5,58
            Juventus Fc 2,12 +6,48 17.35.21 2,002 2,134 2,012
            Fincantieri 10,96 +1,67 17.35.10 10,78 11,05 10,78
            Mediobanca 24,61 -1,28 17.36.24 24,57 25,54 25,06
            Eni 23,505 +1,64 17.39.20 23,145 23,535 23,20
            Intesa Sanpaolo 5,595 -0,90 17.39.20 5,523 5,699 5,692
            Tesmec 0,27 +9,98 17.35.10 0,242 0,273 0,242


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