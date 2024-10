Borsa: Poste in rialzo (+0,5%) anche se in arrivo tranche del Mef

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 ott - Poste in rialzo, nonostante sia in rampa di lancio la vendita di una tranche del 14% da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I titoli segnano un progresso del 0,5% a 12,72 euro.

L'operazione era ampiamente attesa e di recente confermata anche dal ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che aveva parlato di autunno caldo con varie operazioni in vista tra le quali il collocamento della tranche di Poste e anche di quella di Mps. Il Sole 24 Ore riferisce che tra una decina di giorni partira' l'offerta pubblica di vendita delle azioni del gruppo: l'Opv si terra' dal 21 al 25 ottobre. Ai risparmiatori e ai dipendenti verra' offerto il 14% del capitale. In attesa che il ministero dell'Economia e le banche del consorzio di collocamento comunichino i dati ufficiali, il quotidiano ipotizza che sia alquanto probabile che la struttura dei lotti per la vendita della seconda tranche sia molto simile a quella dell'Ipo, con un taglio minimo di 250 azioni (la meta' rispetto all'Ipo), che ai prezzi di oggi costerebbe 3.175 euro (valore allineato a quello dello sbarco in Borsa). Per i dipendenti i lotti potrebbero essere di 25 azioni, ad un costo di 317 euro.

'Le tempistiche ci sembrano ragionevoli, mentre in relazione alle forme di incentivazione ci aspettiamo un quadro coerente con quanto avvenuto in sede di Ipo; quindi, basate su bonus shares e con sconto, se previsto, abbastanza ridotto rispetto agli attuali prezzi di mercato anche in considerazione dell'interim dividend sui risultati 2024 che verra' staccato il 18 novembre', hanno commentato gli analisti di Intermonte che stimano una cedola attorno a 0,3 euro per azione. 'Ci aspettiamo che il collocamento, con una piu' ampia base flottante possa essere positivo per il titolo nel medio-lungo termine', hanno aggiunto, confermando la raccomandazione di 'Outperform' con target di prezzo a 14,1 euro.

