Borsa: Poste (-1,2%), analisti promuovono cessione Mef ma avvertono sui corsi -2

'Alta attenzione retail con focus piano su aumento cedole' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 dic - Secondo Il Sole 24 Ore, la vendita sul mercato di una tranche di Poste Italiane potrebbe essere una delle prime operazioni di privatizzazione del 2024. Tra le opzioni ci sarebbe la possibilita' di far coincidere la cessione con la presentazione del nuovo piano industriale della societa' (in calendario per il 20 marzo 2024). La vendita sul mercato della quota del 29,26% del Mef ai valori della vigilia in Borsa (chiusura a 9,974 euro; i massimi erano stati raggiunti nel 2022 a 12 euro) determinerebbe un incasso di 3,8 miliardi di euro, quindi un quinto dell'obiettivo di privatizzazioni indicato nella Nadef dal governo Meloni per il prossimo triennio (poco piu' di 20 miliardi).

Sulle diverse ipotesi in campo, aggiungono sempre da Intermonte, entrano in ballo anche considerazioni sui conti pubblici del nostro Paese. Da qui l'idea del broker che il Mef possa si' vendere una quota rilevante, ma mantenendo circa il 10%: 'La nostra ipotesi - proseguono gli analisti - e' determinata anche dal fatto che attualmente Poste Italiane sia il maggiore detentore di debito pubblico italiano (stimiamo oltre 130 miliardi, di cui circa il 52% nella divisione assicurativa e circa il 48% nella divisione finanziaria)'.

Intermonte si dice infine d'accordo con lo scenario prospettato dal Sole24Ore, secondo il quale le tempistiche dell'offerta di vendita potrebbero coincidere con la presentazione del nuovo piano strategico (20 marzo 2024) in quanto 'l'attenzione del retail potrebbe essere in maniera considerevole se il focus del nuovo piano, come ci aspettiamo, dovesse prevedere un incremento significativo della politica di dividendi per i prossimi anni'.

Enr-

(RADIOCOR) 08-12-23 10:30:27 (0215) 5 NNNN