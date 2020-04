Borsa: Pharmanutra in controtendenza (+3,8%) dopo annuncio accordo con Pfizer

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - Pharmanutra in controtendenza a Piazza Affari, dopo l'annuncio dell'importante accordo siglato con Pfizer. I titoli stanno mettendo a segno un rialzo del 3,8%, attestandosi a 24,4 euro. Per altro dai minimi toccati lo scorso 19 marzo, le azioni dell'azienda toscana sono salite del 46%, beneficiando anche del fatto che la societa' lavora a pieno regime essendo stata individuata dal decreto Cura Italia tra quelle essenziali. Oggi la societa' con base a Pisa ha reso noto di avere stretto un accordo con Pfizer consentendo al colosso farmaceutico l'uso della tecnologia sucrosomiale del magnesio nel nuovo prodotto 'Multicentrum My Mag', che sara' in commercio questo aprile sul mercato italiano

'La notizia e' positiva e consente l'ulteriore sviluppo dell'azienda sul mercato domestico', hanno commentato gli analisti di Mediobanca, che hanno raccomandato un 'Outperform' sulle azioni di Pharmanutra. Tuttavia il target di prezzo stimato dall'istituto di Piazzetta Cuccia e' di 22 euro, livello inferiore agli attuali corsi di Borsa. 'L'accordo con Pfizer testimonia la validita' della tecnologia di Pharmanutra relativamente alla tecnologia sucrosomiale brevettata dalla societa', visto che l'azienda e' stata selezionata da uno dei principali player farmaceutici mondiali', hanno commentato ancora gli esperti di Mediobanca. Nelle scorse settimane Pharmanutra ha annunciato il proprio bilancio del 2019 e ha inoltre fatto sapere che distribuira' una cedola di 0,46 euro per azione. L'anno scorso l'azienda toscana ha registrato ricavi netti per 53,6 milioni di euro, in progresso del 15% e un utile netto pressoche' invariato (-1,2%) a8,45 milioni, ma esclusivamente per effetto di una maggiore incidenza fiscale (il tax rate e' passato dal 27,8% al 30,7% in quanto il 2018 beneficiava di proventi non imponibili non ricorrenti per 738.000 euro relativi al credito d'imposta per gli esercizi 2015 - 2017). Non considerando tale voce, l'utile netto 2019 sarebbe in realta' salito dell'8%.

