Borsa Parigi: Dior (+16%) e Lvmh (+0,1%) sotto la lente con riassetto galassia Arnault

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 set - Christian Dior in volata alla Borsa di Parigi dopo le notizie di ieri sul riassetto della galassia che fa capo alla famiglia Arnault. I titoli a Parigi (Cac -0,8%) mettono a segno un rialzo del 16,3%, portandosi a 424,8 euro, mentre quelli di Lvmh salgono dello 0,1% a 397,2 euro, in una giornata di debolezza per i titoli della moda e del lusso.

Secondo un progetto presentato ieri al board di Dior, la famiglia Arnault vuole realizzare una complessa operazione di riorganizzazione delle holding di famiglia per consolidare il controllo sul gruppo Lvmh.

Nel dettaglio, il piano prevede la progressiva fusione delle partecipazioni della famiglia in un'unica entita' giuridica. Il processo prendera' il via con l'assorbimento di Financie're Agache da parte della controllante Agache, seguito dall'incorporazione della stessa Agache in Christian Dior. Contestualmente, quest'ultima subira' una profonda trasformazione statutaria, convertendosi in una societa' in accomandita per azioni e assumendo la nuova denominazione sociale di Agache. Tale forma giuridica garantisce una netta separazione tra la proprieta' del capitale e l'esercizio del potere esecutivo e favorisce i passaggi generazionali. Al vertice della nuova architettura, Bernard Arnault e la societa' Agache Commandite' manterranno la qualifica di soci accomandatari, mentre il capostipite conservera' saldamente le redini della gestione operativa. Dal punto di vista azionario, attualmente Agache controlla il 100% di Financie're Agache, che a sua volta detiene il 96% del capitale e il 97,10% dei diritti di voto di Christian Dior, oltre a una quota diretta in Lvmh pari al 6,77% del capitale.

Al termine del processo di accorpamento, il controllo sul polo del lusso sara' esercitato tramite un'unica holding, quotata all'Euronext di Parigi, che deterra' direttamente il 49,76% del capitale e il 65,55% dei diritti di voto di Lvmh.

In questo veicolo sara' cosi' concentrata sostanzialmente l'intera partecipazione del gruppo familiare, pari complessivamente al 50,33% del capitale e al 66,27% dei diritti di voto. L'operazione richiedera' l'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Christian Dior, fissata per la fine del 2026, e sara' subordinata all'ottenimento delle necessarie deroghe da parte dell'Autorite' des marche's financiers (Amf) in merito agli obblighi di offerta pubblica totalitaria.

Come diretta conseguenza della riorganizzazione, nel primo trimestre del 2027 la famiglia Arnault lancera' un'offerta pubblica di acquisto interamente regolata per cassa sulle azioni di minoranza di Christian Dior non ancora possedute, pari al 2,44% del capitale. Non e' invece previsto un ritiro obbligatorio (squeeze-out) dal listino parigino, lasciando agli azionisti di minoranza la duplice opzione di beneficiare di una finestra di liquidita' oppure di restare azionisti della nuova Agache SCA.

La complessa operazione viene realizzata in un momento in cui i titoli del lusso quotati sono deboli, a causa dei timori per un rallentamento della domanda di beni di alta gamma. Tant'e' che la scorsa settimana Lvmh e' scivolata in seconda posizione, dietro L'Ore'al, per capitalizzazione di mercato in Francia. A Parigi gli esperti del settore si interrogano anche sulla governance del gruppo, sebbene all'assemblea di primavera lo stesso Bernard Arnault abbia escluso un suo passo indietro, rimandando la decisione 'tra sette o otto anni', forte della recente modifica statutaria che ha innalzato a 85 anni il limite di eta' per la carica di ceo. Il riassetto, comunque, facilita il passaggio generazionale ai cinque figli di Bernard Arnault, tutti gia' operativi ai vertici del gruppo.

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(RADIOCOR) 24-09-26 11:03:30 (0257) 5 NNNN