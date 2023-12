Borsa Parigi: Casino -11%, tratta con Intermarche' e Auchan vendita di asset

Da inizio anno il titolo ha perso il 93% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 dic - Casino affonda alla Borsa di Parigi, sulla scia dell'annuncio delle 'discussioni esclusive' con Auchan e il gruppo Les Mousquetaires per la vendita 'della quasi totalita' di supermercati e ipermercati" del gruppo in Francia. Dopo avere guadagnato quasi il 7% nelle prime battute della seduta, il titolo ha preso la via di un brusco ribasso e accusa una flessione dell'11,4% a 0,694 euro. Da inizio anno il calo sfiora il 93%. Secondo gli operatori, l'annuncio delle trattative getta ulteriore incertezza sul futuro del gruppo, alle prese con una complessa procedura di riassetto. Il nuovo progetto offusca la visibilita' sul gruppo che e' gia' prossima allo zero, afferma un operatore, sottolineando le tante condizioni a cui e' soggetta la cessione di asset. Nella serata di ieri Casino ha dato l'annuncio delle trattative con Auchan e Les Mousquetaires (Intermarche') che riguardano 313 punti vendita che generano 3,6 miliardi di euro di fatturato l'anno. Il valore d'impresa, esclusa la parte immobiliare, e' stato fissato a 1,35 miliardi di euro.

Gli acquirenti si impegnano ad assumere tutti i dipendenti coinvolti nell'operazione e nella transazione potrebbero rientrare 'alcuni asset immobiliari'. Il ricavato dalla vendita - precisa il comunicato di Casino - permettera' di 'sostenere la prevista ristrutturazione finanziaria, l'investimento nel perimetro del gruppo che viene mantenuto e l'accompagnamento sociale dei dipendenti coinvolti'. Le discussioni saranno sottoposte alla consultazione dei rappresentanti del personale, delle autorita' regolamentari competenti e della governance del gruppo Casino, di Les Mousquetaires e di Auchan. 'L'operazione e' in particolare soggetta alla condizione della realizzazione della ristrutturazione finanziaria del gruppo Casino', puntualizza il comunicato, precisando che l'avvio delle discussioni e' stato approvato in via preventiva dal consorzio formato dalla Ep Equity del miliardario ceco Daniel Kretinsky, dalla Fimalac del finanziere francese Marc Ladreit de Lacharriere e dalla Trinity Investments del fondo britannico Attestor, in conformita' con l'accordo di lock up del 5 ottobre scorso che resta in vigore. Il progetto resta, infine, 'condizionato alla conclusione dell'accordo tra le parti che potrebbe intervenire prima della fine del primo trimestre 2024'. Sul mercato e' girata anche l'indiscrezione di un'offerta di Carrefour per 700 negozi di prossimita' del gruppo piu' alcuni punti vendita di maggiori dimensioni. Casino, che a fine 2022 impiegava ancora 200.000 dipendenti nel mondo, di cui 50.000 in Francia, ha firmato a luglio un accordo che prevede la ristrutturazione del suo debito diventato insostenibile, con un cambio dell'azionariato. In base all'intesa, il controllo dovrebbe passare al trio Kretinsky, Ladreit e Attestor, previa una consistente ricapitalizzazione. Negli ultimi mesi, tuttavia, la performance commerciale e' peggiorata e il gruppo ha lanciato due profit warning, decidendo alla fine di ricorrere alla messa in vendita di asset. Ma la nuova svolta non convince affatto il mercato.

