Borsa Parigi: -8,5% Sodexo, penalizzata da attivita' I trim sotto le attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 7 gen - Sodexo paga a caro prezzo alla Borsa di Parigi l'andamento sotto le attese del primo trimestre dell'esercizio 2025. Il titolo del gruppo di ristorazione collettiva accusa una flessione dell'8,5% a 72,50 euro, la peggiore dell'indice Stoxx Europe 600. Il Cac 40 intanto sale dello 0,3%. Sodexo ha reso noto di avere realizzato nei primi tre mesi (settembre-novembre) del nuovo esercizio un fatturato di 6,4 miliardi di euro, in crescita dell'1,9%. A livello organico l'aumento e' del 4,6%.

L'effetto dell'M&A e' stato pari a -0,8% e l'impatto valutario ha pesato per -2%. In Nord America i ricavi sono saliti del 2,3% a 3,1 miliardi, mentre in Europa l'incremento e' stato dell'1,1% a 2,2 miliardi e nel Resto del Mondo del 2,2% a 1,1 miliardi. Il gruppo ha spiegato che 'l'avvio dell'anno ha avuto un andamento moderato, come previsto'. Gli analisti si attendevano un fatturato di 6,5 miliardi, con una crescita organica del 5,3%. Il trimestre - ha precisato la societa' - e' stato sostenuto dai servizi di ristorazione, la cui attivita' e' aumentata del 5,7%, mentre la crescita dei servizi di 'facility management' (manutenzione, accoglienza etc) si e' attestata al 2,4%. 'Il divario tra la nostra performance e le attese degli analisti si spiega con un'attivita' piu' debole nei servizi di facility management in Europa e piu' precisamente in Olanda, Norvegia e in Germania, dove abbiamo perso dei contratti', ha spiegato il cfo di Sodexo, Se'bastien de Tramasure, in una conference call con la stampa. Il gruppo ha per altro confermato la guidance per l'esercizio che ci concludera' nel prossimo agosto. 'In linea con le nostre aspettative di una crescita modesta nel primo semestre e di un'accelerazione nel secondo semestre, sostenuta dal contributo di nuovi contratti, siamo determinati a raggiungere i nostri obiettivi per l'esercizio', ha dichiarato la presidente e Ceo Sophie Bellon (oltre che rappresentante della famiglia fondatrice e principale azionista). Sodexo continua a puntare su una crescita organica del suo fatturato del 5,5-6,5% e del 6-7% escludendo l'impatto di base costituito nel 2024 dai Giochi Olimpici, dalla Coppa del Mondo di Rugby e dal fatto che e' stato un anno bisestile. Confermato anche l'obiettivo di un margine operativo in crescita di 30-40 punti base a tassi di cambio costanti.

gli-col

(RADIOCOR) 07-01-25 10:41:04 (0263) 5 NNNN