Borsa Parigi: +7,8% Atos, tratta con Airbus alleanza e cessione di quota in Evidian

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Atos brilla alla Borsa di Parigi dopo avere comunicato le trattative in corso con Airbus per un accordo strategico e per la cessione di una quota di minoranza della sua futura unita' di cybersicurezza e big data Evidian. Il titolo del gruppo di servizi It nel pomeriggio mette a segno un rialzo del 7,8% a 12,73 euro, mentre l'indice Cac 40 avanza dello 0,5%. In progresso a sua volta (+4,2% a 124,12 euro) Airbus, che beneficia del favore degli investitori anche per l'utile netto record di 4,2 miliardi di euro con cui ha chiuso il 2022. Atos ha annunciato di essere entrata 'in una nuova fase di discussioni con Airbus in vista di un accordo strategico e tecnologico di lungo termine e della cessione di una partecipazione di minoranza di Evidian', indicata al 29,9%.

Il gruppo Airbus ha presentato 'un'offerta indicativa' in questo senso, come emerge dal comunicato di Atos. Il cda della societa' ha deciso di proseguire le trattative con Airbus al fine di un processo di due diligence, ma non prevede di accordare un'esclusiva ad Airbus, in quanto non c'e' alcuna certezza sull'esito del negoziato. 'Con Airbus come potenziale azionista di riferimento e un accordo strategico e tecnologico di lungo termine, Evidian potrebbe rafforzare la sua leadership europea e la sua dimensione internazionale nel cloud, nell'advanced computing, nella cybersicurezza e nella digitalizzazione', sottolinea per altro Atos. Evidian e' considerata di gran lunga l'attivita' piu' appetibile del gruppo, in quanto racchiudera' le tecnologie piu' innovative e richieste dal mercato. Nascera' dalla scissione decisa da Atos, quale tappa finale di un periodo difficile contrassgenato da crisi di governance, pesanti perdite e forti oscillazioni in Borsa. Atos valuta Evidian circa 7 miliardi di euro, compresi 3 miliardi di debito, secondo fondi vicine al dossier. Il valore dell'offerta indicative di Airbus non e' stato diffuso. La partecipazione in ogni caso non raggiungerebbe il 30%, che farebbe scattare l'Opa obbligatoria. Atos ha respinto a settembre un'offerta di acquisto di Evidian per un valore d'impresa di 4,2 miliardi di euro avanzata dal gruppo Onepoint. Atos si e' sviluppata negli anni anche attraverso una serie di acquisizioni, soprattutto mentre era diretta dal presidente e ceo Thierry Breton, ex-ministro delle Finanze della Francia ed ora Commissario Ue al mercato interno. Il gruppo ha forti legami con il mondo della difesa e della sicurezza in Francia, tanto che lo Stato ha l'ultima parola sulle sue partnership. Atos in effetti, tra le altre cose, e' incaricata di garantire la sicurezza delle comunicazioni dell'esercito e dei servizi segreti francesi. Nel cda della societa' siede l'ex-primo ministro francese Edouard Philippe.

La societa' si presenta cone "numero uno europeo del cloud, della cybersicurezza e dei supercalcolatori". E' presente in 71 Paesi, ha un totale di 112mila dipendenti e un fatturato annuale di circa 11 miliardi di euro.

Gli-col

(RADIOCOR) 16-02-23 15:43:36 (0437)INF 5 NNNN