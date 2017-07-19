Borsa Parigi: +6% Essilux festeggia i conti trainati dagli smart glass

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 feb - Acquisti convinti su EssilorLuxottica a Parigi all'indomani dei conti, col titolo che mette a segno un solido rialzo del 6% a 265,80 euro dopo un top a 276 euro. Le azioni del gruppo di occhialeria vengono da un periodo di debolezza: dal record di 323 euro toccato il 12 novembre scorso il titolo ha perso oltre il 20% alla chiusura di ieri. Il numero uno al mondo del settore ha sorpreso in termini di vendite, trainate da oltre 7 milioni di paia di smart glass (prodotti in partnership con Meta) venduti durante l'anno, ben oltre le attese. Sul lungo termine, resta alta l'attenzione sui margini e sulla competizione di altri operatori come Apple e Google che entreranno nel mercato. Competizione che, pero', non preoccupa il ceo Francesco Milleri: 'Abbiamo un vantaggio nel nostro modello di business', ha detto in un'intervista al Sole 24 Ore.

I numeri del quarto trimestre hanno sorpreso il mercato: le vendite sono aumentate del 18,4% a 7,6 mld di euro contro attese che erano per un +11,2%, spinte in particolare dal Nord America (+23,8%). I margini sono risultati in linea con le attese: in particolare, l'ebit margin e' sceso al 16% dal 16,7% di un anno prima, come previsto. Se da un lato gli smart glass hanno sostenuto il fatturato di EssilorLuxottica lo scorso anno, dall'altro hanno pesato sulla redditivita': caratterizzati da margini inferiori, hanno aumentato il loro peso sul totale delle vendite. Anche i dazi all'importazione negli Stati Uniti hanno inciso sulla redditivita', ha detto la societa'. Tuttavia, EssilorLuxottica prevede che nei prossimi anni l'utile operativo dovrebbe essere 'sostanzialmente allineato' alla crescita dei ricavi. Questo, dicono gli analisti di Citi, dovrebbe 'rassicurare rispetto alle recenti preoccupazioni degli investitori circa una significativa diluizione dei margini'. Gli analisti di Equita sottolineano che 'non sono state date indicazioni puntuali sulle attese di crescita dei ricavi, ma il messaggio che ne ricaviamo - scrivono - e' che il management vede l'azienda strutturalmente su una traiettoria di crescita dei ricavi decisamente piu' robusta rispetto al trend storico'. Equita pensa che il 10% sia sostenibile, 'non solo grazie ai wearables ma anche per gli altri driver di crescita, con il ceo Franesco Milleri che sottolinea anche nell'intervista di oggi al Sole 24 ore l'innovazione che la societa' puo' portare nel medicale'. Milleri ha detto che nel futuro la societa' proietta 'una trasformazione dei ricavi sempre piu' guidata dal digitale e dalle piattaforme di medicina predittiva', sottolineando la costante attenzione all'attivita' di M&A: 'Restiamo aperti a operazioni straordinarie se si presentasse l'occasione giusta', ha detto.

Tornando ai conti, sul 2026 il management ha indicato una partenza d'anno in crescita a due cifre a gennaio, mentre ha sottolineato alcuni elementi di cautela sul margine. 'Ci aspettiamo - conclude Equita - che anche il 2026 possa vedere qualche diluizione del margine, ma su una top-line piu' elevata, per poi avere un recupero dal 2027, con impatto comunque trascurabile sull'utile per azione'. Gli analisti si dicono 'confidenti sulla traiettoria di crescita a due cifre per il gruppo nel 2026' e sottolineano la debolezza del titolo ai livelli attuali.

