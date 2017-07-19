Borsa Parigi: +5,5% Quadient (automazione), revisione strategica su divisione Lockers

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 lug - Quadient brilla alla Borsa di Parigi dopo avere annunciato l'avvio di una revisione strategica della sua divisione Lockers. Il titolo dell'azienda francese specializzata in automazione attorno alle 13,30 sale del 5,5% a 12,66 euro, mentre l'indice Cac 40 sale dello 0,56%. Quadient, che fornisce soluzioni alle aziende per la gestione documentale, le comunicazioni con i clienti e la logistica, ha reso noto 'l'avvio di una revisione strategica della sua divisione Lockers per massimizzare il valore per gli azionisti e supportare le ambizioni di crescita e creazione di valore a lungo termine dell'azienda'. La divisione offre sistemi di armadietti intelligenti che consentono ai corrieri di depositare i pacchi e ai clienti di ritirarli. Nell'ambito della revisione, l'azienda esaminera' diverse opzioni, tra cui il mantenimento della proprieta' e degli investimenti, la creazione di partnership strategiche e finanziarie, la cessione di alcune attivita' geografiche o la vendita completa della divisione, 'senza alcuna certezza in merito all'esito, alla struttura o alla tempistica di qualsiasi potenziale transazione'. La revisione - precisa ancora Quadient - 'arriva in un momento in cui la soluzione Lockers ha ormai consolidato una posizione di leadership in Paesi chiave per l'e-commerce come Stati Uniti, Giappone e Regno Unito. La sua base installata e' cresciuta da circa 2.000 armadietti nel 2018 a oltre 28.000 in tutto il mondo oggi'.

La divisione ha generato un fatturato di 114 milioni di euro nell'esercizio 2025, pari all'11% del fatturato totale di Quadient. Negli ultimi quattro anni, i ricavi derivanti dagli abbonamenti a Lockers sono cresciuti a doppia cifra, arrivando a rappresentare i due terzi del fatturato di Lockers nell'anno fiscale 2025 e l'80% nel primo trimestre del 2026. Dal punto di vista della redditivita', l'Ebitda di Lockers e' diventato positivo nell'anno fiscale 2024, con un margine al 5,0% nell'anno fiscale 2025 e 'previsto superiore al 10% nell'esercizio 2026'. Un aggiornamento sulla revisione strategica e' previsto in occasione della pubblicazione dei risultati semestrali del gruppo, il 23 settembre.

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(RADIOCOR) 20-07-26 13:37:36 (0321) 5 NNNN