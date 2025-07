Borsa Parigi: +5,3% TF1, batte le attese nel primo semestre e conferma stime 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 lug - I conti semestrali migliori delle previsioni e la conferma della guidance spingono TF1 alla Borsa di Parigi. Il titolo del gruppo televisivo francese attorno alle 11,30 segna un rialzo del 5,3% a 8,54 euro. TF1 ha registrato nei primi sei mesi dell'anno un utile operativo corrente dalle attivita' di 131 milioni di euro, in aumento del 2% su base annua, con un margine in crescita di 0,2 punti percentuali all'11,9%. La divisione Media ha contribuito con 125 milioni (stabile) e Studio TF1 con 6 milioni (da 4 milioni lo scorso anno).

L'utile operativo e' migliorato di 4 milioni a 119 milioni.

L'utile netto di competenza e' calato del 3% a 93 milioni, per effetto di minori introiti finanziari legati ai tassi d'interesse. Il fatturato consolidato e' stato di 1,1 miliardi di euro nel periodo, quasi stabile (-0,1%) su base annua. I ricavi pubblicitari sono per altro calati del 2,5% a 782 milioni, risentendo a partire da aprile di 'un aumento delle incertezze macroeconomiche' che hanno pesato sulle spese in pubblicita', dopo un primo trimestre stabile. Il flusso netto di cassa e' migliorato a 473 milioni da 447 milioni. Il gruppo conferma gli obiettivi per il 2025, pur sottolineando che 'la prima parte dell'anno e' stata caratterizzata da un mercato pubblicitario piu' difficile del previsto' e che 'la visibilita' resta limitata'. La guidance per il 2025 continua comunque a puntare a un 'sostenuto aumento a due cifre dei ricavi dal digitale, margini complessivamente stabili dalle attivita' rispetto al 2024 e una politica di dividendo in crescita nei prossimi anni'. In una nota, gli analisti di Jp Morgan hanno sottolineato che il risultato operativo corrente dalle attivita' e' superiore del 10% al consensus. "La forte crescita di TF1+ compensa le sfide legate alla concorrenza e al contesto macroeconomico", hanno sottolineato gli esperti della banca Usa, aggiungendo che la conferma delle previsioni annuali dovrebbe rassicurare gli investitori.

