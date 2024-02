Borsa Parigi: +4,8% Carrefour, spinta da conti 2023 con forte aumento cedola e buy back

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 feb - Carrefour in testa alle blue chip della Borsa di Parigi grazie ai conti 2023, alla forte crescita della cedola e a un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie. Il titolo della catena della grande distribuzione attorno alle 13 segna un rialzo del 4,8% a 16,46 euro, registrando la migliore performarmance tra i componenti dell'indice Cac 40, che intanto sale dello 0,1%. Ieri, dopo la chiusura della seduta, Carrefour ha annunciato di avere chiuso il 2023 con un fatturato di 94 miliardi di euro, dai 90,8 miliardi del 202, un risultato operativo corrente di 2,26 miliardi (da 2,37 miliardi) e un utile netto di competenza di 1,65 miliardi da 1,35 miliardi. Il cash flow disponibile e' migliorato di 360 milioni a 1,62 miliardi e il debito finanziario netto al 21 dicembre 2023 era calato a 2,56 miliardi da 3,37 miliardi.

'Nel 2023, Carrefour si e' completamente mobilitato in un contesto difficile e questo ha permesso al gruppo di raggiungere la grande maggioranza dei suoi obiettivi operativi. La performance e' stata realizzata in un contesto d'inflazione particolarmente alta in Europa e Argentina e di forte pressione sul potere d'acquisto dei consumatori, con volumi negativi sui principali mercati del gruppo', ha indicato il gruppo francese in un comunicato. In questo contesto Carrefour ha annunciato un 'rafforzamento della politica di allocazione di capitale', con un aumento del 55% del dividendo a 0,87 euro per azione (per un totale di 600 milioni di euro) rispetto a 0,56 euro dell'anno scorso e la conferma dell'obiettivo di crescita annuale del dividendo di almeno il 5%. Inoltre e' previsto un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie per 700 milioni di euro nel corso del 2024. Gli operatori rilevano che l'utile operativo corrente e' inferiore alle previsioni del gruppo e anche degli analisti, ma la forte crescita del free cash flow, ben oltre le aspettative, e' rassicurante. Gli analisti di Stifel rilevano che 'il management ha riaffermato la sua politica a favore degli azionisti' e che il buy back 'riflette la fiducia del management nella performance operativa del gruppo, nella sua generazione di flussi di cassa liberi e nelle sue prospettive". In totale, Carrefour restituira' ai suoi azionisti 1,3 miliardi di euro nel 2024, ovvero piu' dell'11% della sua capitalizzazione di mercato, secondo i calcoli degli analisti di Stifel.

