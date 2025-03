Borsa Parigi: +4% Verallia (vetro), Bwgi conferma offerta di acquisizione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mar - Verallia brilla alla Borsa di Parigi, dopo che Bwgi ha confermato l'intenzione di lanciare un'offerta di acquisizione sulla societa', con l'obiettivo di diventarne l'azionista di maggioranza, senza delisting. Il titolo dell'azienda francese specializzata nella produzione e nel riciclo di packaging in vetro attorno alle 12,30 segna un progresso del 4% a 29,34 euro. In un comunicato Verallia, nata da spin-off di Saint Gobain, ha reso noto che 'il consiglio di amministrazione ha ricevuto un'offerta da BW Gestao de Investimentos ai sensi della quale Bwgi propone di acquisire il controllo di Verallia tramite un'offerta pubblica di acquisto al prezzo di 30 euro (dividendo di 1,70 euro allegato) per azione, senza ritiro dalla quotazione'. L'offerta, che ha un valore d'impresa di 6,1 miliardi compreso il debito, e' soggetta al raggiungimento della soglia legale del 50% del capitale sociale o dei diritti di voto. Bwgi, che controlla gia' il 28,8% di Verallia, prevede di presentare l'offerta all'Autorite' des marche's financiers (Amf) nel corso della prima meta' di aprile 2025 e prevede che il periodo di offerta si concluda verso la fine del primo semestre.

Verallia 'prende atto di questa offerta, che sara' esaminata in dettaglio dal suo Consiglio di Amministrazione nelle prossime settimane'. La societa' 'intende utilizzare questo periodo per discutere i termini dell'offerta con Bwgi, 'nel migliore interesse di tutti i suoi azionisti'. Bwgi ha indicato che l'operazione rafforzerebbe i legami gia' esistenti con Verallia e rafforzare anche la stabilita' della societa', per consentirle di consolidare la sua posizione di leader nel campo dei materiali di imballaggio sostenibili. In caso di successo dell'operazione, Bwgi preservera' le radici francesi del gruppo impegnandosi a garantire che la sede centrale e il centro decisionale rimangano in Francia e non intende apportare modifiche che incidano sull'occupazione o sull'impronta industriale. Bwgi, che e' controllata dalla holding brasiliana della famiglia Moreira Salles, aveva reso nota la sua intenzione di lanciare un'offerta su Verallia all'inizio di febbraio.

