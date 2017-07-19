Borsa Parigi: -2,8% Scor (riassicurazione), declassata da Ubs

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 ago - Scor nel mirino delle vendite alla Borsa di Parigi, dopo il 'downgrade' da parte degli analisti di Ubs. Il titolo del gruppo riassicurativo francese attorno alle 13,30 perde il 2,8% a 33,70 euro. L'indice Cac 40 intanto cede lo 0,4%. Ubs ha declassato la raccomandazione su Scor da "neutrale" a "vendere" e ha ridotto il prezzo obiettivo a 32,50 euro da 34,50 euro. Secondo i ricercatori della banca svizzera, l'attuale valutazione di Scor e' relativamente elevata, considerando che il gruppo e' meno ben posizionato rispetto ai concorrenti in termini di solvibilita', indebitamento e diversificazione del business. Inoltre, la crescita dell'utile netto e' frenata dall'attenzione del management al rafforzamento del bilancio, ha osservato l'istituto finanziario. In assenza di riacquisti di azioni proprie, la politica di remunerazione degli azionisti di Scor non e' molto attraente, ha aggiunto Ubs. Gli analisti rilevano che le azioni di Scor sono aumentate del 28% da inizio anno, sovraperformando nettamente i concorrenti nonostante le variazioni degli utili per azione previsti siano rimaste invariate. La banca elvetica cita due prossimi eventi catalizzatori, il Monte Carlo Rendez-vous assicurativo del 5-9 settembre e il Capital Markets Day di Scor a dicembre, che secondo il broker potrebbero mettere sotto pressione le previsioni di consenso e ritardare la distribuzione agli azionisti. Ubs non prevede un riacquisto prima del 2028, con il primo significativo riacquisto stimato a 200 milioni di euro, sebbene un'attivita' catastrofica moderata per il resto del 2026 e il 2027 potrebbe anticipare tale data di 12-18 mesi.

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