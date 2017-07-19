Borsa Parigi: +12% Worldline, alleanza strategica nei pagamenti con la cinese YeePay

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 2 ott - Worldline vola alla Borsa di Parigi grazie all'alleanza siglata con la cinese YeePay. Il titolo della societa' francese di servizi di pagamento attorno alle 10,30 segna un rialzo del 12,5% a 3,268 euro. L'indice Cac 40 intanto sale dell'1%. Worldline ha annunciato di avere 'firmato un accordo di partnership strategica con YeePay, un importante fornitore cinese di servizi di pagamento di terze parti specializzato nel settore aereo e dei viaggi'. L'alleanza 'unisce l'ampia rete di acquiring globale di Worldline e la sua leadership nei pagamenti per l'aviazione in Europa con la profonda esperienza di YeePay nell'ecosistema cinese dei pagamenti per i viaggi'. Si tratta di "una pietra miliare per i pagamenti transfrontalieri in Cina e apre le porte a una cooperazione piu' ampia, mentre Worldline e YeePay esplorano nuove opzioni d'utilizzo nel settore dei viaggi', sottolinea un comunicato.

Grazie all'intesa, 'le compagnie aeree e le aziende di viaggio potranno beneficiare di processi di pagamento semplificati e accelerati, in piena conformita' alle normative cinesi ed europee. Le compagnie aeree e le aziende di viaggio sulla piattaforma Global Collect di Worldline otterranno inoltre una maggiore efficienza operativa e costi ridotti'. Worldline sottolinea che 'il potenziale di mercato e' considerevole. Il turismo transfrontaliero in Cina e' gia' tornato all'80% dei livelli pre-pandemia. Continua a crescere, trainato dalle nuove politiche di ingresso senza visto e dal crescente numero di rotte internazionali'. La partnership con YeePay 'e' n passo importante nel rafforzamento della nostra presenza in uno dei mercati dell'aviazione e dei viaggi in piu' rapida crescita al mondo', ha dichiarato Biljana Bosnjak, Vicepresidente Travel & Hospitality di Worldline.

Gli-col

