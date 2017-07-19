Borsa Parigi: -10% Ae'roports de Paris, authority boccia l'aumento delle tariffe

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 dic - Giornata tempestosa per ADP (Ae'roports de Paris) alla Borsa di Parigi, dopo la bocciatura dell'aumento tariffario decisa dall'Authority del settore. Il titolo del gestore degli aeroporti parigini attorno alle 11,30 accusa una flessione del 10% a 116 euro, la peggiore dell'indice Sbf 120 e anche dello Stoxx Europe 600. Nella serata di mercoledi', l'Autorita' di Regolamentazione dei Trasporti della Francia (Art) ha comunicato di non avere approvato le tariffe aeroportuali di Ae'roports de Paris per il periodo dal primo aprile 2026 al 31 marzo 2027, che prevedevano un aumento dell'1,5%. L'autorita' ha invece approvato l'aumento del 15% della tariffa per l'assistenza alle persone con disabilita' e mobilita' ridotta. ADP ha reso noto che sottoporra' alla Art una nuova proposta entro il 16 gennaio. In caso di mancata approvazione resteranno in vigore le tariffe applicato lo scorso primo aprile. In reazione alla decisione della Art, gli analisti di Jefferies indicano che l'autorita' francese cita un rischio di "pagamento in eccesso" rispetto al costo del capitale regolamentato, nonche' una non conformita' nell'allocazione dei costi. Jefferies specifica inoltre che a parte le tariffe per il 2026, per il quale l'Art indica un potenziale profitto eccessivo determinato dall'aumento medio dell'1,5%, i commenti relativi all'inadeguata ripartizione di costi e di attivita' mettono in dubbio la proposta di Era (Economic Regulation Agreement) di ADP per il periodo 2027-2034, che avrebbe dovuto basarsi su quella ripartizione.

Il gestore aeroportuale deve quindi presentare una nuova proposta, ma la visibilita' sulle prospettive oltre il 2027 e' limitata, perche' Adp deve anche rivedere al ribasso le sue previsioni per incorporare una nuova allocazione di costi e asset, rilevano dalla banca Usa. Pertanto, Jefferies preferisce rimanere prudente e ha mantenuto la sua raccomandazione Hold sulle azioni di Ae'roports de Paris, con un prezzo obiettivo di 134 euro. Oddo BHF ha invece deciso di declassare la sua raccomandazione su ADP da "neutrale" a "sottoperformante" e ha abbassato il prezzo obiettivo da 135 a 119 euro.Sebbene la decisione dell'Art contenga numerosi dettagli tecnici che richiederanno ulteriori analisi per valutarne appieno l'impatto sulla valutazione di ADP, l'intermediario finanziario considera questo annuncio "chiaramente negativo". Anche se il gestore degli aeroporti parigini di Orly e Roissy-Charles de Gaulle ha dichiarato nella serata di mercoledi' di "essere gia' in fase di preparazione di una nuova proposta tariffaria che presentera' all'autorita' di regolamentazione entro il termine di un mese previsto dalla legge, ovvero entro e non oltre il 16 gennaio 2026", secondo gli analisti di Oddo, l'incertezza normativa e' aggravata dall'incertezza politica in Francia, dove l'evoluzione delle misure politiche, in particolare quelle fiscali, potrebbe ancora pesare sulla performance finanziaria e sulla posizione competitiva di ADP.

