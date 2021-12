Borsa Oslo: +5% Norsk Hydro, meno costi e piu' dividendi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 dic - Norsk Hydro brilla alla Borsa di Oslo dopo avere annunciato l'intenzione di ridurre maggiormente i costi e di versare un dividendo piu' ricco per il 2021. Il titolo del produttore norvegese di alluminio, presente anche nelle energie rinnovabili, attorno alle 11 segna un progresso del 5,2% a 66,48 corone norvegesi. Hydro ha reso noto di avere alzato a 8,5 miliardi di corone norvegesi (840 milioni di euro circa) per il 2019-2025 l'obiettivo di riduzione dei costi dal precedente target di 7,4 miliardi. Il consiglio di amministrazione ha inoltre deciso di distribuire agli azionisti tra il 70% e l'80% dell'utile netto rettificato per il 2021, tramite una combinazione di dividendi ordinari e straordinari, oppure di buy back di azioni. La politica di cedola normale della societa' consiste in un dividendo pari almeno al 50% dell'utile netto adjusted. Hydro sottolinea di essere in linea con l'obiettivo di ridurre le proprie emissioni del 10% entro il 2025 e del 30% entro il 2030 rispetto al 2018 con l'impegno di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni netto entro il 20250 o prima, grazie anche all'utilizzo delle energie rinnovabili nei suoi impianti e aumentando il riciclo degli scarti di produzione. Il gruppo, fondato nel 1905, e' attivo in 40 Paesi, tra cui l'Italia, con 140 impianti, ha 34 mila dipendenti e nei primi nove mesi del 2021 ha registrato un fatturato di 103 miliardi di corone (da 84,5 miliardi nel 2020), con un Ebitda rettificato di 19 miliardi (da 9,7 mld) e un utile netto di 5,4 miliardi dalle attivita' operative in esercizio contro una perdita di 3,3 miliardi.

