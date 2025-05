Borsa: nuove minacce di Trump colpiscono Europa, Milano (-1,9%) perde quota 40mila -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mag - Tra i pochi titoli a resistere in rialzo a Piazza Affari nella seduta odierna c'e' Iveco (+3,36%), spinto dai rumor su una nuova offerta per la divisione Defence - molto piu' alta di quella della cordata Leonardo-Rheinmetall (circa 1,5 mld) - da parte di Czechoslovak Group. Se confermata quella del gruppo ceco sarebbe la quarta offerta, considerando anche quelle della spagnola Indra e del fondo Usa Bain Capital. Tuttavia, secondo altre indiscrezioni, Indra vorrebbe partecipare alla joint venture tra Leonardo e Rheinmetall. Fronte opposto per i titoli del lusso, che scivolano in tutta Europa sulle prospettive di nuovi dazi. I gruppi della moda - come Lvmh e Kering (entrambi a -1,26%) - sono ovviamente tra i piu' esposti Oltreoceano e gli operatori temono che il periodo di crisi del settore si protragga ancora, anche a causa di approccio piu' disincatato dei clienti verso i prodotti di alto di gamma, complice il rialzo del listino prezzo attuato post pandemia. Dopo lo scatto in avvio di contrattazione, Azimut perde quota e chiude a (-0,23%), all'indomani dell'accordo con Fsi per la creazione di Tnb, la nuova banca digitale dedicata alla consulenza patrimoniale. Limita i cali Prysmian (-0,29%), con Jefferies che ha alzato il target price a 68 euro. Terminano invece tutti in rosso i protagonisti del risiko bancario, da Mps (-2,82%) a Mediobanca (-1,12%). Agli attuali corsi di Borsa, lo sconto dell'Ops di Rocca Salimbeni su Piazzetta Cuccia sale all'11%.

Il divario tra il valore dell'offerta e la capitalizzazione di Mediobanca equivale infatti a circa 1,7 miliardi di euro.

Si attesta invece intorno al 7% il premio nell'offerta di Mediobanca per l'acquisizione di Banca Generali (-0,47%) in cambio della quota detenuta in Assicurazioni Generali (-0,93%). Giu' anche Unicredit (-2,97) che ha annunciato la rinuncia alla condizione su Anima nell'ambito dell'ops su Banco Bpm (+2,15%), e ha fatto sapere che presentera' ricorso al Tar del Lazio sul provvedimento golden power del governo.

