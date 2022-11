Borsa: Moncler (+2,8%) rimbalza dopo frenata ultime sedute, Equita consiglia 'Buy'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 nov - Moncler scatta a Piazza Affari, sulla scia dei segnali positivi provenienti dai mercati asiatici. I titoli mettono a segno un rialzo del 2,8%, attestandosi a 44,92 euro, dopo la frenata delle ultime sedute, provocata dalla 'delusione' per l'andamento dei ricavi. Dal 25 ottobre a ieri le quotazioni sono infatti scivolate del 10%. Lo scorso 26 ottobre e' stato annunciato che nei mesi giugno-settembre il gruppo ha registrato vendite per 638,3 milioni di euro, il 12% in piu' rispetto allo stesso periodo di un anno fa. In nove mesi Moncler Group ha messo a segno vendite per oltre 1,5 miliardi di euro, in rialzo del 32% rispetto al 2021 (+30% a cambi costanti +57% sul 2019). I dati sono risultati in linea con le attese degli analisti, ma numerosi investitori si apettavano di piu'. Preoccupa inoltre il caldo anomalo di questo autunno, che potrebbe impattare negativamente sul trimestre piu' importante per il gruppo, quello che va da ottobre a dicembre. Va anche considerato che gli investitori si attendevano che la Cina, in occasione del Congresso del partito comunista, annunciasse una revisione della severa politica restrittiva per combattere il Covid, ma cosi' non e' stato. Tuttavia,a questo riguardo, potrebbe cambiare qualcosa nei prossimi mesi: oggi e' infatti stato annunciato che nella Repubblica Popolare e' stato costituito il "Comitato di riapertura", guidato da Wang Huning, politico molto vicino al presidente, Xi Jiping. Sempre oggi, per altro, e' emerso che l'attivita' manifatturiera cinese ad ottobre e' rimasta in contrazione, ma e' risultata in miglioramento rispetto a settembre. L'indice Pmi Caixin che la misura e' infatti risultato pari a 49,2 punti, dai 48,1 punti di settembre.

Gli analisti di Equita, intanto, raccomandano un 'Buy' sulle Moncler, stimando un target di prezzo a 56,5 euro.

'Alziamo il peso in portafoglio coerentemente con l'impostazione generale del portafoglio di crescente esposizione a titoli quality', hanno spiegato, ricordando tra l'altro che le azioni della societa' del piumino hanno registrato una performance relativamente debole a ottobre, nonostante i buoni dati sulle vendite del terzo trimestre e nonostante i vertici del gruppo abbiano fornito un outlook rassicurante per i prossimi mesi. 'Il titolo tratta con multipli sostanzialmente in linea con i concorrenti, nonostante un momentum sugli utili leggermente superiore e l'alta qualita' del business', hanno concluso.

