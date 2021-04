Borsa: Milano supera indenne grana vaccini e inflazione, chiude a +0,6% -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 apr - La seduta e' stata positiva per quasi tutte le principali Borse europee. Dopo quella di Milano, la migliore e' stata Parigi con il Cac40 che termina la giornata in rialzo dello 0,36%.

Subito dietro si piazzano Amsterdam (+0,18%) e Francoforte (+0,13%) il peggioramento ad aprile dell'economia tedesca, con l'indice Zew, che misura il 'sentiment' dell'economia, che ad aprile e' sceso a 70,7 punti, molto peggio delle stime degli analisti che indicavano un livello di 79,5. Piatta Londra (+0,02%) mentre arretrano a fine seduta Madrid (-0,1%) e Zurigo (-0,53%). Gli acquisti degli investitori si sono concentrati in particolare sul ramo 'vendite al dettaglio', tanto che il sotto indice Euro Stoxx del comparto ha chiuso in rialzo dell'1,6%, seguito da viaggi (+1%) e tecnologia (+0,9%). Male invece banche (-0,7%) e tlc (-0,5%). La flessione, infatti, si e' sentita sui principali istituti di credito, come Ubs (-2,8%), CaixaBank (-1,6%), e sul mondo dell'auto con Renault (-1,8%) e Volkswagen (-1,3%). Da registrare a Londra l'exploit della societa' della difesa Babcock (+32%) nel giorno in cui ha annunciato un complesso piano di rilancio, basato, tra le altre cose, su maxi-rettifiche, la dismissione di asset per almeno 400 milioni di sterline nei prossimi 12 mesi e oltre mille esuberi nel Regno Unito.

