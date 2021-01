Borsa: Milano migliora dopo incontro Conte-Mattarella, Ftse Mib +0,7%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 gen - Migliora sul finale la Borsa di Milano che guadagna lo 0,7% - ed e' la migliore in Europa - dopo il faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per far chiarezza sul destino del governo. Il presidente del Consiglio, dopo l'incontro al Quirinale, ha spiegato che fino all'ultimo lavorera' 'per rafforzare la coesione delle forze di maggioranza', mentre il Capo dello Stato avrebbe sottolineato a Conte la necessita' di uscire velocemente da questa condizione di incertezza politica, a fronte dell'allarmante situazione causata dalla pandemia. A un'ora dalla chiusura a Piazza Affari sempre in rialzo il risparmio gestito con Azimut (+4,5%) e le utility con Hera (+2,9%). In fondo Leonardo che cede l'1,6%.

