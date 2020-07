Borsa: Milano frena sul finale (+0,5%) con Recovery Fund ma resta al top da marzo (RPT) -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 lug - Le St sono salite per tutta la seduta, salvo perdere proprio sul finale l'1,12%. I titoli sono ancora al di sotto dei massimi di febbraio quasi a 30 euro. Intanto si avvicina la data della trimestrale, prevista giovedi' mattina

Sono andate male le Telecom Italia , lasciando sul parterre il 2,5%, mentre gli investitori gia' iniziano a fare i conti con la trimestrale che verra' approvata dal cda del prossimo 4 agosto. In quella data potrebbero emergere novita' sul fronte delle trattative con KKR per la rete. Intanto oggi secondo Radiocor il Tar del Lazio ha respinto la richiesta della compagnia di tlc di sospendere la multa Antitrust da 116 milioni di euro per abuso di posizione dominante nello sviluppo della fibra. Sono andate male anche le Leonardo **(-2,3%)** e le Buzzi (-1,5%). Atlantia, debole per gran parte della seduta, con un colpo di reni ha chiuso in rialzo dello 0,3%, nell'attesa che sia firmato l'accordo definitivo tra la societa' e il Governo sul tema di Aspi. La performance del greggio ha spinto in alto le Eni (+1,7%), le Saipem (+1,9%) e le Tenaris (+2,39%). Nel resto d'Europa si sono distinte le tedesche Continental (+3,47%), che hanno dato la spinta anche alle Pirelli (+3,7%).

emi-

(RADIOCOR) 21-07-20 18:39:48 (0485) 5 NNNN