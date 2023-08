Borsa: Milano e' la migliore della settimana in Europa, Ftse Mib +1,6%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 ago - Settimana di rialzi per le principali Borse europee, in un periodo per i mercati segnato dai conti record del colosso dei chip Nvidia, che hanno riacceso i riflettori su tutto il comparto tech, e dalla lunga attesa per il simposio di Jackson Hole, con Jerome Powell ha fatto capire come la stretta monetaria non sia in ogni caso ancora terminata. La migliore nel bilancio delle cinque sedute e' stata proprio Piazza Affari, che porta a casa un guadagno settimanale dell'1,6% grazie al traino di utility e banche (che hanno beneficiato delle indiscrezioni sulle modifiche in parlamento alla tassa sugli extraprofitti). Sul secondo gradino del podio si piazza Londra (+1%) seguita da Parigi (+0,9%). Sopra la parita' anche Madrid (+0,8%) e Francoforte (+0,4%); che fa i conti con il rallentamento dell'economia tedesca.

Stringendo lo sguardo sui singoli titoli del Ftse Mib, in cima agli acquisti settimanali degli investitori si trovano Prysmian (+5,4%), Hera (+5,3%) ed Erg (+4,9%). In fondo, Unipol e Tenaris (entrambe a -2%) e soprattutto Mps (-3,7%) segnata nell'ultima seduta dalle ipotesi di revisione delle detrazioni e deduzioni fiscali allo studio del governo per reperire risorse in vista della legge di Bilancio, che potrebbe rendere, secondo gli analisti, meno agevole il processo di privatizzazione dell'istituto.

