Borsa: mercati guardano a possibile "onda blu" in Georgia, future Ue ok

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 gen - La gara per l'assegnazione degli ultimi due seggi vacanti del Senato Usa in Georgia rimane al centro dell'attenzione degli investitori. L'esito rimane incerto ma secondo i media americani cresce la possibilita' di una doppia vittoria democratica che darebbe al partito del presidente eletto Joe Biden il controllo di entrambe le camere. Esito che secondo molti strategist sarebbe positivo per l'economia nel suo complesso ma negativa per i Treasuries e per il dollaro, a causa del possibile aumento della spesa pubblica finanziato con un incremento del debito. Wall Street, dove i future sugli indici sono al momento negativi, comincia a fare i conti anche col possibile via libera ai programmi fiscali democratici, che prevedono l'eliminazione degli sgravi introdotti dall'amministrazione Trump, e con l'ipotesi che venga introdotta una regolamentazione piu' stringente in molti settori, ad esempio sui colossi tech. I rendimenti dei Treasuries sono saliti all'1% per la prima volta da dieci mesi mentre il dollaro scivola a 1,2329 per un euro da 1,2275 ieri in chiusura. Positive le prospettive per i listini azionari europei: i future sull'Euro Stoxx 50 guadagnano l'1% e quelli sul Ftse Mib di Piazza Affari salgono dello 0,98%.

