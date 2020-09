Borsa: Mediaset volatile tra scambi sostenuti, occhi puntati su confronto con Vivendi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 set - Scambi sostenuti per Mediaset a Piazza Affari con il titolo che ha un andamento volatile, mentre si continua a ragionare su una possibile soluzione del confronto con Vivendi. I titoli Mediaset salgono dello 0,38% a 1,837 euro, dopo un massimo toccato a 1,918 euro, quando il Ftse Fib perde l'1,47% e il Ftse All Share l'1,38%. Sono passati di mano 6,8 milioni di pezzi, a fronte di una media degli ultimi trenta giorni per l'intera seduta di 2,57 milioni. Meglio intonata Mediaset Espana alla Borsa di Madrid, dove i titoli guidano l'Ibex35 con un progresso del 3,7%. Andamento positivo anche di Prosiebensat (di cui Mediaset e' azionista) alla Borsa di Francoforte: +0,9%, che tuttavia rallenta dai massimi toccati in avvio. Intanto, alla Borsa di Parigi, Vivendi scivola dello 0,58%. In attesa del cda di Mediaset di questa sera per l'approvazione della semestrale (i conti saranno pubblicati domani), le diplomazie lavorano a un incontro a breve tra Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, e Arnaud de Puyfontaine, amministratore delegato di Vivendi

Ad ogni modo, il confronto, divenuto necessario dopo le decisioni dei tribunali internazionali, non si terra' prima del cda di Mediaset e potrebbe avvenire anche la prossima settimana. Inoltre, secondo il Sole 24 Ore, l'Agcom potrebbe annullare la delibera che limita il diritto di voto per Vivendi al 10% gia' nella riunione di domani. Il Tar del Lazio decidera' invece sull'argomento il prossimo 16 dicembre. Vivendi dal canto suo ha inviato a Mediaset una nuova lettera per una soluzione amichevole sulle cause in corso e per trovare iniziative che possano creare valore per gli azionisti Mediaset. Secondo indiscrezioni stampa, Vivendi non avrebbe in programma una scalata ostile sul gruppo del Biscione, mentre resta aperto il tema rete unica, su cui Mediaset ha mostrato interesse. Per gli analisti di Equita, "l'appeal speculativo su Mediaset e' comunque legato a un accordo con Fininvest, e potrebbe passare per un accordo che in qualche modo valorizzi le cause per danni avviate dalla societa' in questi anni". In questo quadro, per la sim milanese, e' "Mediaset Espana il titolo piu' interessante per giocarsi un potenziale appeal speculativo, perche' ha un downside limitato grazie positivi risultati del primo semestre 2020 e in caso di una offerta su Mediaset vi sarebbe un'Opa obbligatoria anche sul titolo".

