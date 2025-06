Borsa: Marr +6% dopo conferma guidance e view positiva su II semestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 giu - Acquisti su Marr che a Piazza Affari (Ftse Mib +0,09%) viaggia di buon passo e mette a segno un rialzo del 6,4% a 9,64 euro. Ieri si e' svolto l'Analysts day presso il nuovo centro logistico in Lombardia in occasione del quale sono state ribadite le guidance e le linee guida strategiche della societa'. Inoltre il management ha fornito un commento sull'andamento del secondo trimestre: la societa' aveva gia' indicato nella call di maggio un recupero del business a fine aprile grazie al riassorbimento del timing sfavorevole della Pasqua, ma il management e' apparso anche soddisfatto sull'andamento del business nelle settimane successive, sostenuto da un clima piu' favorevole rispetto al 2Q24 e da un buon contributo dai turisti stranieri (intra europei). La stima preliminare degli analisti di Equita 'per il primo semestre prevede in effetti una crescita Lsd della ristorazione commerciale, con un significativo recupero nel secondo trimestre, grazie anche al facile confronto con il 2024. La stagione estiva puo' fare da catalyst per questo titolo che offre valutazioni attraenti, dividend yield a circa il 7%, nessuna esposizione alle tariffe ne' alla debolezza del dollaro e business poco sensibile al ciclo economico'. Secondo gli esperti l'insieme delle iniziative di ottimizzazione e recupero di efficienze messe in campo dall'azienda, unitamente alle efficienze logistiche attese dalla piena operativita' della nuova piattaforma nel Lazio,' sono alla base della guidance gia' nota di miglioramento dell'ebitda margin pari a 100bps nel 2026, che il management ha ribadito nell'incontro. Sono stati confermati anche: il commitment della societa' per una generosa politica di dividendi, in linea con il track record del gruppo (pay out ratio superiore all'80% in media negli ultimi 10 anni, escluso il 2020-2021) e l'indicazione di capex a 30 milioni di euro per l'anno. Gli analisti di Intermonte si soffermano su future operazioni di M&A: 'la societa' ha ribadito che sta valutando nuove opportunita' di crescita, sia per espansione geografica che per ampliamento della gamma di prodotti, con particolare attenzione al segmento del fresco, ittico e carne'. In sintesi, secondo i broker, 'la visita al centro distributivo di Bottanuco conferma l'efficacia delle scelte strategiche e operative intraprese da Marr per rafforzare la propria competitivita' e ritornare ad una profittabilita' piu' in linea con il passato. Positiva la conferma degli obiettivi di redditivita' e la conferma della visibilita' sul current trading.

Continuiamo a monitorare le future evoluzioni del piano di investimenti e delle possibili acquisizioni. Confermiamo la raccomandazione a neutral con target price a 11 euro'.

