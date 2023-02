Borsa Madrid: +9% Grifols, spinta dal piano di tagli per 400 mln con 2.300 esuberi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 feb - Grifols corre alla Borsa di Madrid, grazie all'ottima accoglienza riservata dal mercato al suo piano di 'miglioramento operativo' che prevede risparmi per 400 milioni. Il titolo dell'azienda biofarmaceutica, specializzata in prodotti a base di sangue, attorno alle 12,40 e' scambiato a 14,80 euro, con un rialzo del 9%, il maggiore dell'indice Ibex (+0,58%) e tra i piu' alti dello Stoxx Europe 600. Ieri, dopo la chiusura della seduta, Grifols ha annunciato il piano che si divide in due parti e prevede il taglio di un totale di 2.300 posti a tempo pieno. La prima parte, che prevede risparmi per 300 milioni, punta all''ottimizzazione dei costi e delle attivita' operative del settore plasma per creare un'azienda piu' efficiente, contemporanea e di alta qualita'' nel mondo.

La maggior parte dei tagli occupazionali, pari a circa 2.000 persone, sara' effettuata negli Stati Uniti, dove l'azienda ha la maggior parte della sua attivita' di produzione di plasma. La seconda parte del piano si concentra sulle funzioni corporate, riguardera' circa 300 posti di lavoro per la maggior parte negli Usa e per un terzo in Spagna. Il gruppo ha un totale di 27.000 dipendenti in tutto il mondo.

Ai fini contabili nel 2023 saranno riconosciuti risparmi per 100 milioni e il resto nel 2024. Le misure saranno messe in atto dal primo trimestre 2023 e costeranno 140 milioni. Il titolo Grifols ha perso piu' della meta' del suo valore dal 2020, quando era scambiato sopra i 34 euro. La pandemia ha costretto la chiusura dei centri di raccolta del sangue negli Stati Uniti e di conseguenza ha bloccato la produzione di plasma. Inoltre negli anni precedenti la societa' ha intrapreso una politica di crescita tramite acquisizioni, facendo lievitare l'indebitamento, che pesa ancora di piu' con l'aumento dei tassi di interesse. L'anno scorso le aspettative di un aumento di capitale hanno fortemente penalizzato il titolo, anche se Grifols alla fine aveva deciso di evitare la ricapitalizzazione. A ottobre la societa' ha scelto come presidente esecutivo l'americano Steven Mayer, che ha sostituito nella carica lo storico 'patron' Victor Grifols, della famiglia dei fondatori e ha recuperato poteri gestionali fino ad allora detenuti esclusivamente dai co-ceo Vi'ctor Grifols Deu e Raimon Grifols. A dicembre, Grifols ha indicato che stava valutando la vendita di asset per 2 miliardi e l'annuncio aveva contribuito a rimettere in carreggiata il titolo. Nel comunicato odierno, Grifols indica che continua a valutare 'alternative transazionali' per ridurre l'indebitamento. La societa' fornira' ulteriori dettagli sul piano e la sua strategia il 28 febbraio, in occasione della comunicazione dei conti 2022. Grifols "e' stata obbligata a fare aggiustamenti nella sua struttura, principalmente per ridurre i costi, dopo gli ultimi anni piuttosto complicati e difficili", indicano gli analisti di IG.

