Borsa: lusso sotto la lente, dopo i conti Hermes e Moncler su nuovi record -2

Analisti apprezzano numeri record del gruppo francese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 feb - Quanto a Hermes, la societa' ha comunicato di aver archiviato un altro anno da record. Nel 2024 ha vantato un utile netto in progresso del 6,8% a 4,6 miliardi e vendite complessive per oltre 15 miliardi, in rialzo del 15%. Il margine operativo, pero', si e' portato al 40,5% rispetto al 42,1% dell'anno prima, risentendo piu' che altro dell'andamento dei cambi, ha spiegato il numero uno, Axel Dumas. A livello geografico la maison e' andata bene in tutte le regioni, compresa l'Asia (al netto del Giappone), dove le vendite sono cresciute del 6% a 6,65 miliardi. Sui dazi, Dumas ha detto: 'quando le dogane aumenteranno, aumenteremo i nostri prezzi, ma non modificheremo la nostra politica industriale in base ai dazi', sottolineando che la produzione rimarra' in Francia, dove c'e' savoir faire, in Svizzera per gli orologi e in Italia per le scarpe. Bernstein consiglia un 'Outperform' con target di prezzo a 2.450 euro (piu' basso dei corsi di Borsa), apprezzando i numeri del quarto trimestre superiori alle attese, con ricavi in progresso del 17,7% (o 17,6% a tassi costanti) a oltre 3,9 miliardi di euro, contro un consensus che prevedeva al massimo un progresso dell'11%.

Anche Jefferies consiglia un 'Buy' con target di prezzo a 2.460 euro (piu' basso delle quotazioni), ricordando che in pratica la societa' non ha concorrenti nel top di gamma e quindi puo' espandere ancora la propria quota di mercato.

'Cio' che ci incuriosisce e' scoprire quale valore gli investitori sono disposti ad attribuire a tale visibilita', in un momento in cui le valutazioni nel settore del lusso sono disallineate come mai era avvenuto prima', hanno pero' commentato.

