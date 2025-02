Borsa: lusso in rialzo dopo il via delle sfilate milanesi, a Milano rimbalza Moncler, corre Ferragamo

Gettonate le Kering all'indomani dello show di Gucci (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 feb - Le sfilate milanesi riaccendono i riflettori sul mondo del lusso, che cosi' e' in buon rialzo sui mercati finanziari. A Milano Moncler, dopo la frenata della vigilia provocata da un report critico di Bernstein, sale del 2%, Cucinelli dell'1,87%, avvicinandosi lentamente al record sopra i 130 euro toccato lo scorso 17 febbraio (le azioni passano di mano a 125,2 euro). Ferragamo guadagna il 6%, riconquistando la soglia degli 8 euro, livello tuttavia ancora inferiore al prezzo di collocamento delle azioni (di 9,7 euro) avvenuto nel giugno 2011. Scivolano invece dell'1,3% le Aeffe, all'indomani della sfilata di Alberta Ferretti, la prima ideata dallo stilista, Lorenzo Serafini, dopo che l'omonima stilista la lasciato il timone creativo del marchio lo scorso settembre. A Parigi, inoltre, le Hermes guadagnano lo 0,96%, navigando non distante dal record sopra i 2.800 euro toccato il 14 febbraio (le azioni valgono 2,734 euro). Ed ancora le Lvmh salgono del 2,95% e le Kering del 3,3%.

Quest'ultime all'indomani della sfilata di Gucci, il marchio che ha maggior peso in termini di fatturato per la holding di moda. Il defile' e' stato realizzato dal team stile della casa, visto che due settimane fa il direttore creativo, Sabato De Sarno, ha dato l'addio alla griffe. Il mondo della moda ha espresso giudizi dissonanti sullo show di ieri che, ambientato in una pseudo sala cinematografica verde bosco, ha cercato di celebrare lo stile della casa fiorentina riproponendo ad esempio nuove forme del suo celebre morsetto, in un 'Continuum' (questo il nome della sfilata, ndr) che ha cercato di mettere assieme passato, presente e futuro. La Borsa, pero', pare apprezzare le nuove collezioni, spingendo in alto le quotazioni di Kering. O forse sta solo scommettendo sull'imminente annuncio del nome del nuovo direttore creativo che guidera' la maison della doppia G.

Oggi, intanto, saranno sotto la lente Cucinelli, che presenta le nuove collezioni femminili per il prossimo autunno-inverno, e Fendi, marchio del gruppo Lvmh, che con una sfilata-evento, sia uomo che donna, festeggera' i suoi 100 anni di storia.

Intanto e' positivo il sentiment a Milano per la fashion week milanese, che si e' aperta ieri e che si chiudera' il prossimo 3 marzo. Folte asono le presenze di buyer ed esperti del settore, stimate pari a 120 mila persone. Confcommercio Milano prevede che porteranno alla citta' un indotto di circa 185 milioni di euro. Anche il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa, ha dichiarato di essere 'molto fiducioso rispetto alla moda in generale, perche' e' un'industria che ha sempre dimostrato, anche nei momenti di complessita', di saper rispondere in maniera adeguata'. Insomma per il settore le difficolta' del 2024 potrebbero essere superate, come dimostrato tra l'altro da alcuni big che sono riusciti a vantare conti in crescita nel 2024, non solamente nelle Americhe e in Europa, ma anche in Cina, area che ha mostrato decisi segnali di rallentamento.

Moncler, ad esempio, ha fatto ben sperare annunciando nelle scorse settimane che le vendite nella Repubblica Popolare del periodo settembre-dicembre sono aumentate dell'11%. Il giro d'affari dell'intero 2024 del gruppo e' cosi' salito del 7% oltre 3 miliardi (per l'esattezza a 3,1 miliardi). Anche Cucinelli ha messo a segno un progresso delle vendite del 2024 del 12,2% a 1,27 miliardi di euro, facendo bene anche in Asia dove i ricavi sono aumentati del 12,6% a 345 milioni. Ha invece ancora sofferto Ferragamo, pur mostrando segnali di miglioramento nell'ultimo scorcio dell'anno (-10,5% i ricavi del 2024 a poco piu' di un miliardo, -6,7% quelli dell'ultimo trimestre a 291 mln). Un banco di prova per il marchio fiorentino sara' la sfilata in programma sabato. L'ultima che probabilmente seguira' il ceo, Marco Gobbetti, che ha gia' annunciato l'uscita dal gruppo, che avverra' alla data di approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio 2024.

