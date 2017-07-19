Borsa: lusso in retromarcia, Moncler -2,7% su timori frenata in II trimestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 giu - Lusso sotto pressione mentre si conclude la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni maschili e si avvicina l'apertura della settimana della moda parigina, anch'essa riservata all'uomo.

La maggior parte dei titoli del comparto e' in retromarcia, sui timori che il rialzo dei prezzi del petrolio e le tensioni geopolitiche possano finire per penalizzare il turismo, da sempre strettamente legato al business del lusso.

Pesa inoltre la prospettiva che la diffusione dell'intelligenza artificiale possa incidere sui redditi della classe media e, nel lungo periodo, ridurre la platea di consumatori dei marchi di fascia alta. Non a caso, nei giorni scorsi, un interessante report di Bernstein ha sollecitato una serie di riflessioni sulle ripercussioni che una societa' sempre piu' "a K" potrebbe avere sul mondo della moda: uno scenario caratterizzato dall'aumento del numero di persone a basso reddito e di ultraricchi, a fronte di una progressiva riduzione della classe media.

A Milano, Brunello Cucinelli cede il 2,5%, Moncler il 2,7% e Ferragamo lo 0,3%. A Parigi, invece, Lvmh arretra dello 0,6%, Herme's dell'1%, mentre Kering oscilla attorno alla parita'.

Anche la svizzera Richemont cede lo 0,6% e la britannica Burberry l'1,6%.

EssilorLuxottica perde inoltre l'1,8%, risentendo anche delle incertezze sul futuro del suo primo azionista, Delfin, che detiene oltre il 30% del capitale. Prosegue infatti il confronto tra gli eredi Del Vecchio e prende forma l'ipotesi di un eventuale acquisto delle quote di Luca e Paola Del Vecchio, intenzionati a vendere, da parte della stessa holding. Uno scenario che si e' rafforzato dopo il passo indietro di Leonardo Maria Del Vecchio, annunciato nei giorni scorsi sulle pagine di QN, a causa delle difficolta' legate all'ottenimento dei finanziamenti a supporto dell'operazione.

Da diverse sedute Moncler mostra una certa debolezza, risentendo anche del fatto che Equita ha recentemente rivisto al ribasso le proprie stime sul secondo trimestre, pur confermando una valutazione positiva sul titolo. Dopo Equita, anche Intermonte ha tagliato le previsioni per il periodo aprile-giugno, in vista dei risultati che la societa' pubblichera' il prossimo 22 luglio.

In particolare, Intermonte stima ricavi trimestrali pari a 403,7 milioni di euro, in crescita del 4,4%, con vendite dirette al pubblico del marchio Moncler sostanzialmente stabili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La performance, hanno spiegato gli esperti della sim, potrebbe infatti risentire di flussi turistici meno sostenuti.

Intermonte ricorda comunque che il secondo trimestre e' quello che incide meno sui risultati annuali del gruppo, considerata la forte stagionalita' del business di Moncler, maggiormente concentrato nei mesi invernali. Secondo Intermonte, il gruppo recuperera' slancio nella seconda parte dell'anno, anche grazie all'apertura del flagship store di New York. Per questo motivo mantiene la raccomandazione "Outperform" sulle Moncler, con un target price di 53,8 euro.

Anche Hsbc resta positiva sul titolo, pur riducendo il prezzo obiettivo a 67 euro dai precedenti 68 euro. Banca Akros, infine, conferma la raccomandazione "Buy" con target price a 70 euro, 'nonostante il previsto rallentamento nel secondo trimestre'. La sim, nel dettaglio, stima per il 2026 ricavi in crescita a 3,27 miliardi di euro ed un ebit di 962 milioni, rispetto ai 3,13 miliardi e ai 913 milioni registrati nel 2025, 'considerando il forte slancio del marchio e il contributo positivo delle nuove aperture, concentrate principalmente nel secondo semestre'. Banca Akros ricorda inoltre che il secondo e il terzo trimestre sono influenzati soprattutto dalla domanda turistica, mentre il primo e il quarto trimestre sono trainati prevalentemente dai consumi domestici.

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(RADIOCOR) 22-06-26 11:37:51 (0227) 5 NNNN