Borsa: lusso di nuovo sotto tiro delle vendite con timore dazi, male Cucinelli e Moncler

A Parigi Hermes cede il 2,1%, Kering -2,97% e Lvmh -1,2% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 giu - I titoli del lusso sono di nuovo nel mirino delle vendite, visto che tornano in primo piano i timori sul commercio internazionale, dopo che il presidente americano, Donald Trump, ha di nuovo usato toni duri, asserendo che entro una o due settimane inviera' lettere ai Paese partner commerciali per comunicare nuove tariffe imposte unilateralmente, in vista della scadenza del 9 luglio per la reintroduzione di dazi piu' elevati su numerosi Paesi. 'Diremo: questo e' l'accordo, prendere o lasciare', ha dichiarato.

I titoli del lusso, sebbene si difendano meglio rispetto ad altri settori contro un possibile incremento dei prezzi provocato dalle tariffe doganali, tornano a soffrire, risentendo piu' che altro dell'incertezza per l'economia e anche del timore che si riducano i flussi turistici, molto importanti per il comparto. Per altro per adesso non sono note nemmeno le condizioni fissate a Londra tra la delegazione Usa e quella cinese per stabilire le regole di commercio tra i due Paesi.

Cosi' a Milano Cucinelli e Moncler perdono circa il 3%, Ferragamo il 3,5%. Vanno male anche le Ferrari, in calo del 3,2%. A Parigi Hermes cede il 2,1%, Kering il 2,97% e Lvmh l'1,2%.

Proprio nei giorni scorsi la societa' di ricerca indipendente, AlphaValue, aveva consigliato di accumulare le azioni del lusso, pur evidenziando che non stanno attraversando un 'momentum' favorevole. Aveva ritoccato i giudizi sui gruppi del lusso, consigliando l'acquisto delle azioni di Lvmh e Prada. Anche su Hermes aveva rivisto la raccomandazione a 'Add' da 'Reduce'. Per contro aveva consigliato di alleggerire le posizioni su Kering e Burberry ('Reduce'). Quest'ultima a Londra sta difendendo le posizioni.

emi-

(RADIOCOR) 12-06-25 10:28:52 (0215) 5 NNNN