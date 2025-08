Borsa Londra: deludono stime annuali imbottigliatori Coca Cola, Hbc -7% e Ccep -10%

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 6 ago - Pioggia di vendite sulle societa' di imbottigliamento della Coca Cola quotate alla Borsa di Londra, dopo le deludenti previsioni sull'esercizio e alcuni dati mal digeriti dei conti trimestrali. Attorno alle 14 il titolo di Coca-Cola Hbc perde il 7% e quello di Coca-Cola Europacific Partners (Ccep) cede il 10%. Secondo gli operatori le due aziende risentono del debole sentiment dei consumatori e delle preoccupazioni per le tensioni commerciali. Coca-Cola Hbc, che imbottiglia bevande in 29 paesi, tra cui Italia, Russia e Nigeria, prevede una crescita annua del fatturato nella fascia alta del suo intervallo di previsione, compreso tra il 6% e l'8%.

Tuttavia, questa previsione rimane al di sotto della stima media di mercato che e' dell'8,8%. Dal canto suo, Coca-Cola Europacific Partners (Ccep), che opera in 31 paesi in Europa occidentale, Australia, Asia-Pacifico e Sud-est asiatico, ha comunicato di aspettarsi una crescita del fatturato compresa tra il 3% e il 4%, inferiore alla precedente previsione che puntava al 4%. Entrambe le aziende, che imbottigliano altre bevande del gruppo oltre alla Coca Cola in diverse regioni, hanno aumentato i prezzi per proteggere i margini di profitto a fronte dell'aumento dei costi e del calo della spesa dei consumatori. Coca-Cola Hbc ha intanto chiuso il primo semestre con un utile netto di competenza di 470,6 milioni di euro, in crescita del 23,3%. L'utile operativo e' salito del 13,9% a 644,6 milioni. Il fatturato netto e' stato di 5,62 miliardi di euro (+8,6%), mentre i volumi sono aumentati del 2,6%. Agli investitori non e' per altro sfuggito il calo nel secondo trimestre del 7,2% dell'Ebit comparabile sui mercati consolidati e dello 0,6% sui mercati emergenti per effetto delle maggiori spese di marketing ed operative. Nell'Outlook sull'esercizio, la societa' ha indicato di prevedere che 'il contesto macroeconomico e geopolitico restera' difficile e imprevedibile', pur dichiarandosi fiduciosa sulle sue capacita' di farvi fronte. Zoran Bogdanovic, il ceo di Coca-Cola Hbc, ha dichiarato a Reuters che l'azienda sta monitorando attentamente la politica commerciale degli Stati Uniti, ma ha sottolineato che il suo modello di produzione e approvvigionamento localizzato limita la sua esposizione diretta ai dazi statunitensi. Coca-Cola Europacific Partners ha registrato un fatturato semestrale di 10,3 miliardi di euro, in aumento del 4,5%, con una crescita dei volumi del 4,1%. L'utile operativo e' aumentato del 19% a 1,36 miliardi.

Nel secondo trimestre i ricavi sono saliti del 4,1% a 5,6 miliardi e la crescita dei volumi e' rallentata a +1,1%. A motivo della revisione al ribasso delle stime di crescita del fatturato annuale, Ccep cita una domanda piu' debole in Indonesia, legata anche alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente e in generale un contesto macroeconomico difficile.

Il mese scorso, Coca-Cola Co, la capogruppo statunitense che detiene partecipazioni in entrambe le aziende di imbottigliamento, ha affermato che le pressioni sui costi derivanti dalle dinamiche del commercio globale sono rimaste gestibili, ma ha aggiunto che avrebbe preso in considerazione il passaggio a imballaggi meno costosi, come le bottiglie di plastica, dopo che l'amministrazione Trump ha imposto un dazio del 25% sulle importazioni di alluminio.

