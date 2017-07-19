Borsa Londra: Antofagasta +3,3% con valutazioni del rame da record

Su rialzo metallo pesano data center e incertezza dazi Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 8 set - Il titolo Antofagasta, uno dei maggiori produttori mondiali di rame, sale del 3,3% a circa 4.428 pence, in vetta al Ftse 100 (+0,02%) di Londra, sostenuta dal nuovo record del rame. Il contratto a tre mesi sul London Metal Exchange (Lme) ha toccato 14.617 dollari a tonnellata, aggiornando il massimo segnato appena il giorno precedente e portando il rialzo da inizio anno vicino al 17%. Al momento sull'Lme il metallo tratta a 14.509 dollari alla tonnellata (+0,6%).

A sostenere i prezzi sono in primis fattori strutturali, dalla crescente domanda legata a reti elettriche, transizione energetica e data center: 'Alla domanda tradizionale di costruzioni, industria e automobili si e' aggiunta quella di un'economia sempre piu' elettrica', spiega Gabriel Debach, market analyst di eToro. A questo si aggiunge una disponibilita' fisica sempre piu' tesa fuori dagli Stati Uniti: 'Il record attuale contiene una componente strutturale e una componente di mercato molto piu' immediata', osserva Debach, ricordando che l'incertezza sui possibili nuovi dazi americani ha incentivato l'anticipo delle importazioni negli Usa, gonfiando le scorte e riducendo la disponibilita' a Londra e Shanghai. 'La politica commerciale americana non ha quindi creato la scarsita' strutturale del rame, ma ha contribuito a modificarne la geografia, amplificando nel breve periodo la tensione sulla disponibilita' di metallo fuori dagli Stati Uniti', conclude Debach.

Sul fronte dell'offerta, anche Anz Research segnala un quadro piu' tirato: 'I problemi sul fronte dell'offerta si sono aggravati negli ultimi mesi', affermano gli analisti, rilevando che ad agosto le spedizioni dal Cile - primo produttore mondiale di rame - sono scese al livello piu' basso da oltre un anno. Nel primo semestre la produzione mineraria globale era gia' diminuita dell'1,1%, con il concentrato in calo del 2,6%.

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