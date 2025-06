Borsa Londra: -8% Berkeley, deludono previsioni 2026-27 e cambiamenti al top

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - Berkeley bersagliata dalle vendite alla Borsa di Londra dopo i conti annuali, le anticipazioni per il 2026-2027 e l'annuncio di un giro di nomine al top. Il titolo del promotore immobiliare britannico, specializzato nel settore residenziale, attorno alle 12 accusa una flessione dell'8% a 3.818 pence, che lo fa finire in fondo all'indice Ftse 100. Berkeley ha chiuso l'esercizio 2025 con un utile ante-imposte di 529 milioni di sterline 'nonostante la volatilita' geopolitica e macroeconomica', in calo del 5%, ma in linea con le attese.

Il gruppo ha per altro avvertito che 'in funzione delle attuali condizioni di mercato', la guidance per il 2026 e' di un utile pre-imposte di 450 milioni di sterline, al di sotto delle stime degli analisti, oltre che in flessione rispetto al 2025. Inoltre l'esercizio 2027 'si prospetta simile'. Come ha dichiarato il ceo Perrins, 'c'e' una buona domanda sottostante per le nostre case, con volumi in graduale aumento nel corso dell'anno. Tuttavia la fiducia dei consumatori resta in bilico e una ripresa piu' significativa richiede sia un miglioramento del sentiment sia una maggiore stabilita' economica'. Il gruppo sottolinea che la politica del Governo britannico offre sostegno, grazie al vasto Piano Casa, ma restano difficolta' sul fronte normativo. Il Cancelliere dello Scacchiere britannico, Rachel Reeves, ha presentato investimenti aggiuntivo di 10 miliardi di sterline per costruire migliaia di nuove case nel Regno Unito, il che si aggiunge al piano decennale per l'edilizia popolare da 39 miliardi di sterline. Tuttavia, il mercato immobiliare britannico, gia' sotto pressione a causa degli elevati tassi di interesse e dell'incertezza economica, sta anche affrontando riforme normative che mirano a rafforzare la sicurezza delle abitazioni e ad affrontare alcune carenze del settore, il che rallenta ulteriormente le costruzioni di nuovi immobili. Berkeley afferma di 'essere completamente allineato con gli obiettivi del Governo di aumentare l'offerta di abitazioni' e intende investire 5 miliardi di sterline su 10 anni, che includeranno la fornitura di 4.000 alloggi da dare in affitto. La societa' ha anche reso noto che il presidente Michael Dobson lascera' la posizione alla conclusione dell'assemblea annuale degli azionisti del prossimo 5 settembre. Per la sua sostituzione in qualita' di presidente esecutivo il cda ha proposto Rob Perrins, l'attuale Ceo, carica quest'ultima per cui e' stato scelto Richard Stearns, che e' il Cfo da 10 anni. Durante i tre anni di mandato di Dobson, il titolo Berkeley e' salito del 20 %.

Berkeley potrebbe vedere la parte superiore delle stime di consenso scendere verso le aspettative dell'azienda, nonostante i risultati dell'anno siano in linea con la guidance, scrivono gli analisti di Jefferies in una nota, rilevando che la guidance per il 2026 dell'azienda di un utile ante imposte di 450 milioni di sterline e' inferiore al consensus che puntava a 470 milioni. Per l'esercizio 2027, il costruttore ha previsto un utile ante imposte simile al 2026, mentre la stima media degli analisti e' di 476 milioni.

Gli-col

