Borsa Londra: +7% Trustpilot, spinta da semestre e buy back

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Trustpilot va veloce alla Borsa di Londra, sulla spinta dei conti semestrali, del rialzo delle stime di Ebitda annuale e di un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie. Il titolo della piattaforma di recensioni segna un progresso del 7% a 215 pence, Trustpilot ha realizzato nella prima meta' dell'anno booking per 140 milioni di dollari (+19%), ricavi per 122,8 milioni (+23%), un Ebitda rettificato di 18 milioni (+70%) con un margine del 14,6% dal 10,6%, un utile operativo di 5,8 milioni (da 1,8 milioni) e un utile pre-tasse di 3,7 milioni (+45%). Il cash flow netto dalle attivita' operative e' migliorato dell'83% a 20,9 milioni. L'azienda danese sottolinea le acquisizioni di clienti aziendali record, 'tra cui Barclays, Boots, Lindt e Vimeo, con un Cagr del 38% in due anni nel numero di clienti che ci hanno pagato piu' di 20.000 dollari'. Trustpilot ha confermato la stima di crescita dei ricavi attorno al 17-19% a valute costanti per l'esercizio e ha alzato la previsione di incremento del margine di Ebitda rettificato a 'in linea con il primo semestre'. 'I risultati del nostro primo semestre dimostrano lo slancio della nostra piattaforma e la forza del nostro modello di business. Innovazioni come i riepiloghi delle recensioni basati sull'intelligenza artificiale e la ricerca semantica stanno migliorando significativamente il modo in cui i consumatori percepiscono Trustpilot', ha commentato il ceo Adrian Blair. 'Il nostro ampio utilizzo dell'intelligenza artificiale ha contribuito a generare significative efficienze, contribuendo a un notevole miglioramento del margine Ebitda rettificato e a una forte generazione del flusso di cassa. La nostra solida performance nel primo semestre e la costante operativita' dalla fine del periodo ci danno fiducia per migliorare il margine Ebitda rettificato dell'intero anno, in linea con il primo semestre. Restiamo fiduciosi nelle opportunita' di crescita a lungo termine che ci attendono", ha aggiunto il Ceo. A completare il positivo quadro, Trustpilot ha annunciato un programma di buy back da 30 milioni di sterline (40 milioni di dollari) 'di riflesso all'aumento della generazione di cassa'. La societa' sottolinea di avere realizzato tre buy back per un totale di 60 milioni di sterline durante il 2024 e fino al 5 settembre 2025, nell'ambito del suo "obiettivo di restituire agli azionisti il capitale in eccesso, non necessario per altre priorita'". Trustpilot e' stata fondata nel 2007 ed indica dui avere 330 milioni di recensioni attive e oltre 60 milioni di utenti attivi al mese nel mondo. Ha circa mille dipendenti con la sede centrale a Copenaghen e uffici ad Amsterdam, Denver, Edimburgo, Amburgo, Londra, Melbourne, Milano e New York.

(RADIOCOR) 16-09-25 11:36:45 (0315) 5 NNNN