Borsa Londra: +6% Gsk, trova accordo in un contenzioso sullo Zantac in California

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 giu - Gsk corre alla Borsa di Londra dopo avere raggiunto un accordo in un contenzioso sullo Zantac in California che evitera' al gruppo il processo fissato per il prossimo mese. Il titolo del colosso farmaceutico poco dopo le 11 e' in rialzo del 6% a 1.440 pence, con la migliore performance dell'indice Ftse 100 (-0,2%) e una delle migliori dello Stoxx Europe 600. Gsk ha annunciato di avere raggiunto 'un accordo confidenziale con James Goetz e che la causa che aveva intentato presso la Corte dello Stato della California, il cui inizio era stato fissato per il 24 luglio, sara' archiviata'. Goetz e' un cittadino Usa che aveva citato in giudizio Gsk ritenendo che lo Zantac - farmaco contro i bruciori dello stomaco un tempo molto utilizzato e poi ritirato dal mercato - fosse all'origine del tumore che lo ha colpito. Gsk precisa che "l'accordo riflette il desiderio della societa' di evitare distrazioni legate al protrarsi del contenzioso su questo caso". Il comunicato sottolinea anche che 'Gsk non ammette alcuna responsabilita' in questo accordo e continuera' a difendersi vigorosamente sulla base dei fatti e della scienza in tutti gli altri casi Zantac". Lo Zantac e' stato lanciato negli Usa da Gsk come farmaco su prescrizione nel 1983 e poi dal 1995 nella versione in vendita libera. Dal 1998 e' stato commercializzato anche Pfizer, Boehringer e Sanofi, che ne avevano acquistato la licenza. Nel 2019 vari fabbricanti ne hanno cessato la produzione di riflesso ai timori che il suo principio attivo, la ranitidina, potesse nel tempo degradarsi e dare luogo alla formazione di una sostanza chimica, la Ndma, ritenuta probabile agente cancerogeno. Nel 2020 lo Zantac e le sue versioni generiche sono state ritirate dal mercato Usa per decisione della Food and Drug Administration, l'autorita' statunitense di regolamentazione dei farmaci.

Negli Usa sono state presentate migliaia di richieste di risarcimento contro le case farmaceutiche. Gsk ha indicato l'anno scorso di essere oggetto negli Stati Uniti di 3.000 procedure risarcitorie individuali e anche di azioni collettive e che altre procedure erano in corso in Canada o in Israele. La societa' ha sempre sottolineato 'le schiaccianti prove scientifiche" che dimostrano che "non vi e' alcun aumento del rischio di cancro" associato allo Zantac. Gsk aveva gia' ottenuto una vittoria legale relativa allo Zantac lo scorso dicembre negli Stati Uniti e il mese scorso in Canada.

