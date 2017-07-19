Borsa Londra: +38,7% Mitie, offerta da Ocs per creare colosso del facility management

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - L'Opa di Ocs fa decollare Mitie alla Borsa di Londra. Il titolo della societa' di facility management attorno alle 11 mette a segno un rialzo del 38,7% a 209,50 pence, che vale la vetta dell'indice Stoxx Europe 600, pur restando sotto il prezzo proposto. Come indica un comunicato, i consigli di amministrazione di Mitie e Ocs Group, che opera nello stesso settore e non e' quotata, hanno concordato i termini di un'acquisizione raccomandata interamente in contanti, in base alla quale Ocs acquisira' l'intero capitale azionario di Mitie. Ogni azionista di Mitie ricevera' 221,6 pence in contanti per ogni azione posseduta per un valore complessivo di circa 3,1 miliardi di sterline. Il corrispettivo comprende una componente in contanti di 218,5 pence per azione, oltre al dividendo finale fino a 3,1 pence per azione Mitie relativo all'esercizio conclusosi il 31 marzo. Il prezzo rappresenta un premio di circa il 44,7% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Mitie del 20 luglio, del 37,2% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi degli ultimi tre mesi e del 17,7% rispetto al prezzo massimo storico di chiusura delle azioni Mitie, pari a 185,7 pence per azione del 14 aprile 2026. 'L'acquisizione unisce due aziende con sede nel Regno Unito, caratterizzate da punti di forza complementari, un patrimonio britannico condiviso e uno spirito imprenditoriale, per creare un Gruppo con un fatturato combinato di circa 8,5 miliardi di sterline per l'anno 2025 e una maggiore ampiezza settoriale e copertura geografica', sottolinea un comunicato. Il nuovo gruppo avra' maggiori opportunita' di investimento e di espansione internazionale e sara' 'uno dei maggiori datori di lavoro del settore privato nel Regno Unito'. Mitie fondata nel 1987, ha 84.000 dipendenti e fornisce servizi di collaudo, ispezione e certificazione nei settori della sicurezza antincendio, dei sistemi di sicurezza, dell'igiene dell'acqua e dell'aria e della gestione dell'amianto. Nel 2025 ha realizzato ricavi per 5,1 miliardi di sterline, con un utile operativo di 162 milioni. Ocs, fondata nel 1900, e' un'azienda internazionale di facility management con un giro d'affari di 3,3 miliardi di sterline e oltre 135.000 dipendenti in tutto il mondo.

Opera nel Regno Unito, in Europa, nell'area Asia-Pacifico e in Medio Oriente per un totale di 13 Paesi, servendo oltre 8.000 clienti nei settori pubblico e privato. I suoi servizi includono servizi di ingegneria e tecnici, gestione e transizione energetica, sicurezza, pulizia, ristorazione, giardinaggio, disinfestazione e una vari servizi per gli ambienti di lavoro. "Questa offerta raccomandata riflette la forza del marchio Mitie, le sue capacita' e la sua reputazione, creando al contempo valore per i nostri azionisti. Entrando a far parte di un gruppo piu' grande con una presenza geografica piu' ampia, Mitie disporrebbe di una piattaforma ancora piu' solida per investire nelle proprie risorse umane, nella tecnologia e nei servizi e per fare di piu' per i clienti e le comunita' che serviamo" ha dichiarato il ceo di Mitie, Phil Bentley. In seguito alla proposta di acquisizione, Mitie ha deciso di sospendere il proprio piano di buy back da 100 milioni di sterline. La societa' ha anche annunciato i dati preliminari del primo trimestre, con ricavi in aumento del 10% a 1,41 miliardi di sterline e contratti acquisiti, proroghe e rinnovi per 1,6 miliardi di sterline (+33%).

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(RADIOCOR) 21-07-26 11:00:34 (0276) 5 NNNN