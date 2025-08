Borsa Londra: +15% Smith & Nephew (dispositivi medici), conti oltre attese e buy back

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 ago - Smith & Nephew svetta alla Borsa di Londra grazie ai conti semestrali migliori del previsto e al lancio di un programma di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di dollari. Il titolo del produttore britannico di dispositivi medici attorno alle 10,30 segna un progresso del 15,5% a 1.333,5 pence, che vale il primo posto tra i componenti dell'indice Ftse 100 e anche dello Stoxx Europe 600. Smith & Nephew ha registrato un aumento dell'11,2% dell'utile operativo semestrale a 523 milioni di dollari, superando le previsioni degli analisti (496 milioni), mentre il suo piano di rilancio inizia a dare frutti. L'azienda, specializzata in impianti ortopedici, medicazioni per ferite e altri dispositivi chirurgici, ha perseguito una politica di riduzione dei costi e di lancio di nuovi prodotti, beneficiando della ripresa nel suo mercato principale, gli Stati Uniti, che compensa il calo della domanda in Cina. I ricavi sono saliti del 4,7% a 2,96 miliardi di dollari, con un'accelerazione nel secondo trimestre che ha registrato una crescita del 7,8% a 1,55 miliardi. Smith & Nephew si sta avvantaggiando dell'aumento degli interventi chirurgici programmati nel settore ortopedico (impianti anche, ginocchia etc) nei suoi mercati principali, ad eccezione della Cina, dove la domanda rimane in frenata. In accelerazione anche il settore di Medicina Sportiva. "I miglioramenti operativi attuati nell'ambito del nostro 'Piano in 12 Punti si stanno traducendo sempre piu' in migliori performance finanziarie", ha affermato il ceo Deepak Nath, sottolineando che il gruppo 'e' sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di fatturato dell'esercizio, un balzo della redditivita' e una forte generazione di free cash flow'. L'acconto di dividendo e' in crescita del 4,2% a 15 centesimi di dollaro. La societa' ha inoltre annunciato 'un nuovo piano di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di dollari', che sara' realizzato nella seconda meta' dell'anno, 'senza compromettere i piani di crescita' o influire sulla leva. Il buy back riflette 'la forte generazione di cassa e la solidita' del bilancio'. Smith & Nephew ha confermato le previsioni per l'intero anno, che puntano a una crescita dei ricavi sottostanti del 5% e a una crescita dei margini operativi del 19-20%. L'azienda continua inoltre a prevedere un impatto dai dazi Usa compreso tra 15 e 20 milioni di dollari.

