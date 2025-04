Borsa Londra: +15% De La Rue, accetta offerta di acquisizione per 263 mln stg da Atlas

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - De La Rue aumenta i guadagni alla Borsa di Londra, dopo avere accettato ufficialmente l'offerta di acquisizione per 263 milioni di sterline presentata da Atlas, preferendola a una proposta rivale. Attorno alle 13 il titolo della storica tipografia di banconote, in primis per la Bank of England, attorno alla meta' seduta segna un rialzo del 15% a 128,75 pence, in miglioramento rispetto ai livelli iniziali, ma leggermente al di sotto del prezzo proposto. 'I board di De La Rue e Atlas sono felici di poter annunciare che hanno raggiunto un accordo sui termini e le condizioni di un'offerta di acquisizione raccomandata tutta in contanti per l'intero capitale di De La Rue', recita il comunicato che mettera' fine alla presenza della societa' nel listino londinese dopo quasi 80 anni di presenza. L'offerta e' di 130 pence per azioni, con un premio del 19% rispetto alla quotazione del 19 dicembre 2024, l'ultimo giorno di contrattazioni prima dell'inizio del Periodo di Offerta, cioe' delle prime avances verso la societa' e del 38% rispetto al 14 ottobre 2024 quando e' stata annunciata la vendita della divisione di Autenticazione. Nei mesi scorsi la societa' ha ricevuto altre proposte "da terze parti", decidendo di avviare quindi una procedura formale di vendita. A gennaio De La Rue ha dichiarato che Disruptive Capital e Pension SuperFund Capital del finanziere britannico Edi Truell avevano avanzato una proposta di acquisto a 125 pence per azione. Truell ha avanzato una nuova offerta ieri a 132,17 pence, superiore quindi a quella di Atlas, ma De La Rue ha preferito l'accordo con l'investitore americano. Il board della societa' britannica si e' riunito ieri notte per esaminare la nuova proposta delle societa' che fanno capo a Truell, ma tenuto conto della 'sua natura preliminare e condizionale', oltre che dell'assenza di specifici finanziamenti e per altri fattori di incertezza, ha deciso di confermare il suo sostegno alla proposta di Atlas. Il cda e' arrivato alla conclusione unanime che l'acquisizione da parte di Atlas permette a De la Rue di raggiungere 'l'obiettivo essenziale di raggiungere un risultato che risponda in maniera soddisfacente agli interessi di tutti gli stakeholders', ha indicato la societa'. L'offerta Usa ha gia' ottenuto l'impegno all'adesione da parte di azionisti per un totale del 40,3% del capitale. Come evidenzia il comunicato, "fondata 211 anni fa, De La Rue gode della fiducia di Governi e Banche centrali, fornendo soluzioni che proteggono le loro catene di fornitura e i cicli di liquidita' dalla contraffazione e dalle operazioni illecite. Con una presenza in cinque continenti, clienti in 140 Paesi e soluzioni che includono software di tracciamento e tracciabilita', progettazione di documenti di sicurezza, banconote, etichette di protezione del marchio, marche da bollo fiscali e pagine di bio-dati per passaporto, De La Rue porta una conoscenza e una competenza senza pari alle sue partnership e ai suoi progetti'. La societa' ha attualmente due divisioni: Valute e Autenticazione. Il 15 ottobre dello scorso anno la societa' ha annunciato un accordo per la vendita del settore Autenticazione che dovrebbe essere completata entro il primo maggio. L'acquisizione da parte di Atlas dovrebbe essere invece finalizzata nel terzo trimestre. De La Rue ha attraversato anni difficili dopo la perdita nel 2018 del contratto per la produzione dei nuovi passaporti britannici.

Nel 2020 la societa' ha lanciato un piano di riorganizzazione finanziaria. Atlas, fondata nel 2002 con sede in Connecticut controlla anche tramite affiliate investimenti in un gruppo diversificato di 27 aziende manifatturiere e di distribuzione che generano ricavi per un totale di 18 miliardi di dollari l'anno, con oltre 57mila dipendenti in 350 siti nel mondo.

