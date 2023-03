Borsa Londra: -13% Spirent Communications, prevede calo ricavi in 2023

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 7 mar - Spirent Communications affossata dalle stime per il 2023, nonostante il positivo andamento del 2022. Alla Borsa di Londra il titolo della societa' che fornisce test automatizzati e soluzioni per le reti e la cybersicurezza e la mobilita' attorno alle 13 accusa una flessione del 13% a 183,55 pence, mentre l'indice Ftse 100 sale dello 0,2%. Spirent ha annunciato che l'utile pre-imposte del 2022 e' aumentato dell'11% a 114,6 milioni di dollari, con un fatturato in crescita del 5,5% a 607,5 milioni. Il carnet degli ordini, inoltre, e' migliorato del 6,8% a 270 milioni. La proposta di dividendo e' di 7,57 pence per azione (+12%). 'Siamo riusciti una volta ancora ad aumentare il nostro portafoglio ordini, migliorare la visibilita' e ridurre la ciclicita' tecnica del nostro settore. Questo e' stato raggiunto nonostante l'inflazione dei costi e ci permette di avere una struttura operativa efficiente con cui guardare al futuro', ha dichiarato il ceo Eric Updyke. Lo sguardo del mercato, tuttavia, si e' concentrato sulle prospettive per il 2023. In proposito la societa' ha indicato che 'le ben documentate preoccupazioni sull'economia globale hanno influenzato tutti gli operatori del nostro settore e Spirent non ne e' stata immune. Alcuni clienti si sono mostrati cauti verso la fine dell'anno in reazione alle condizioni macro-economiche complessive e questo e' stato particolarmente evidente tra i clienti degli applicativi 5G Lifecycle Service Assurance.

Questo e' continuato all'inizio del 2023 e di conseguenza ci aspettiamo un leggero calo dei ricavi sull'intero esercizio'.

Su questo sfondo, Spirent "continuera' a gestire in modo pro-attivo la base dei costi per assicurare la massima efficienza". Ma al mercato le rassicurazioni non sono bastate.

