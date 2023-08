Borsa: listini appesi all'inflazione, Milano chiude in calo con oil e banche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 31 ago - A Milano la seduta e' stata debole per i bancari, in particolare Banca Mps (-2,55%), seguita da Bper (-1,41%) e Intesa Sanpaolo (-1,2%), quando Banco Bpm ha perso lo 0,76%, Unicredit lo 0,59% e Mediobanca lo 0,58%. Oggi un portavoce di Banco Bpm ha fatto sapere che la banca 'non e' interessata a operazioni di M&A e ribadisce la strategia stand alone, gia' piu' volte comunicata e che sara' il presupposto del piano industriale di fine anno'. Le parole sono arrivate dopo le indiscrezioni stampa su una possibile fusione tra l'istituto di Piazza Meda e il Montepaschi. In rosso anche Finecobank (-0,9%) e Poste (-0,49%), quando hanno chiuso in positivo gli altri titoli del risparmio gestito: Banca Generali +0,81%, Azimut +0,61% e Banca Medionalum +0,6%. Sui timori legati a un rallentamento dell'economia cinese, Moncler ha perso l'1,94%, in una giornata di vendite anche per altri titoli del comparto del lusso. Fuori dal segmento principale, Brunello Cucinelli e' scesa dello 0,84% e Tod's dello 0,88%, quando a Parigi, Lvmh -2,71%, Hermes -1,58% e Kering -0,82%. Campari ha perso l'1,27%, sulla scia di Pernod Ricard alla Borsa di Parigi (-6,7%). Il gruppo francese, attivo nella produzione e distribuzione di bevande alcoliche, ha visto salire l'utile netto dell'esercizio 2022-2023 (+13% a 2,26 miliardi) e ha messo a segno conti superiori alle stime, ma ha anche suonato il campanello d'allarme per il primo trimestre del nuovo anno fiscale. In particolare, la societa' - numero due mondiale del settore delle bevande alcoliche - ha fatto sapere che, nel trimestre che si chiude a settembre, il contesto macroeconomico problematico potra' provocare un rallentamento delle vendite in Cina e negli Stati Uniti, due mercati chiave per il gruppo. Tornando al Ftse Mib, hanno chiuso la giornata in terreno positivo anche Diasorin (+2,11%) e le utility: A2A (+1,09%) e Hera (+0,65%).

Fla-

(RADIOCOR) 31-08-23 18:00:23 (0543) 5 NNNN