Borsa: Juve (-5,6%) soffre per addio Supercoppa, Lazio ko (-3,8%) dopo derby

Titolo bianconeri ai minimi da inizi novembre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 gen - Dopo il Milan, arriva anche la Borsa. L'uscita in semifinale contro i rossoneri nella Supercoppa italiana, di scena a Riyad venerdi' scorso, sta infatti trascinando al ribasso il titolo della Juventus che cede il 5,6% ed e' uno dei peggiori di Piazza Affari. Come sempre in questi casi, la Borsa 'prezza' i mancati introiti che, nel caso della supercoppa, prevedono un premio di 8 milioni di euro per il club vincitore, 5 milioni per chi perde in finale e 1,6 milioni di euro a testa per chi non va oltre le semifinali. Le azioni della Juve sono cosi' tornate ai minimi dallo scorso 8 novembre, quasi due mesi fa, e si muovono in questo momento in area 2,828 euro l'una. Intenso anche il numero degli scambi, nonostante le sedute festive di solito frenino il numero dei contratti tra gli investitori. Dall'inizio delle contrattazioni sono passati di mano quasi 1,6 milioni di pezzi 'bianconeri' a fronte di una media giornaliera di 1,1 milioni a seduta nell'ultimo mese.

Restando al calcio 'giocato' a Piazza Affari, si registrano vendite anche sulla Lazio (-3,8%) dopo la sconfitta nel derby della capitale, conquistato dalla Roma di Claudio Ranieri (il delisting dei giallorossi dalla Borsa risale a settembre 2022).

Enr-

(RADIOCOR) 06-01-25 13:44:34 (0277) 5 NNNN