Borsa: Italgas vira in negativo (-0,5%), attesa per dettagli aumento capitale

Relativi ad operazione 2i Rete Gas (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ott - Dopo una partenza sostenuta (+2,2%), Italgas vira in negativo e a Piazza Affari (Ftse Mib -0,3%) cede lo 0,46% a 5,37 euro. Nel fine settimana la societa' ha annunciato l'acquisizione di 2i Rete Gas e questa mattina ha presentato il piano strategico al 2030. Sotto il profilo borsistico vale la pena ricordare la corsa che ha visto protagonista il titolo la scorsa settimana in scia alle indiscrezioni di stampa che il deal con 2i Rete Gas fosse (come poi si e' dimostrato) alle battute finali, consentendo al titolo di mettere a segno un rialzo complessivo di quasi il 5%. Il deal con 2i Rete Gas ha un valore di oltre 5 miliardi di euro e consente al gruppo guidato da Paolo Gallo di diventare il primo distributore di gas europeo. Il finanziamento dell'operazione avverra' con debito e con un aumento di capitale di un miliardo di euro interamente garantito mediante uno stand-by underwriting agreeement, con l'obiettivo di preservare il credit rating.

Il closing dell'operazione e' previsto entro il primo semestre del 2025, a seguito dell'ottenimento delle necessarie approvazioni regolamentari. A questo proposito, spiegano gli analisti di Intermonte, indiscrezioni di stampa sottolineano come, considerando che l'operazione avviene sotto l'egida della Cdp (e dunque del Governo) e visto il carattere strategico dell'acquisizione, non si esclude che l'Esecutivo possa avvalersi dell'articolo 25 della legge 10 ottobre 1990, che prevede che il Governo possa determinare 'in linea generale e preventiva i criteri sulla base dei quali l'Autorita' Antitrust puo' eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale, operazioni di concentrazione vietate'. Il piano industriale presentato questa mattina, vede un balzo degli investimenti a 15,6 miliardi (+92%) e la revisione al rialzo della base della politica dei dividendi al 2026, con un'asticella di crescita media annua che sale dal precedente 4% al 5% rispetto ai 0,352 euro per azione di Dps (cedola per azione del 2023), mantenendo il pay out - la grandezza che definisce il rapporto tra l'ammontare netto degli utili e la porzione distribuita ai soci - al 65%; la crescita dell'utile netto e' attesa a doppia cifra al 2030. Nel comunicato la societa' sottolinea come la struttura finanziaria prevista per l'acquisizione di 2i Rete Gas e la significativa generazione di cassa consentono di mantenere sotto controllo la posizione finanziaria netta, in linea con l'obiettivo di mantenere l'attuale credit rating. Il rapporto indebitamento su Rab e' infatti atteso raggiungere il picco nel 2025, a valle della chiusura della transazione, e ritornare in area 65%, entro il 2028. Gli analisti di Intermonte ritengono che l'operazione 2i Rete Gas 'abbia un'importante valenza industriale e strategica, permettendo a Italgas di diventare l'operatore leader in Europa nel settore della distribuzione del gas ed estendere le applicazioni digitali su tutta la rete migliorandone l'efficienza operativa e aumentandone la sicurezza e l'affidabilita' anche in ottica transizione energetica". Le cifre dell'operazione valorizzano 2i Rete Gas "11,4 volte gli utili 2023 (un premio del 15% rispetto il 9,9 volte di Italgas), 9,7 volte l'ev/ebitda 2023 (un premio del 3% rispetto a 9.4 volte di Italgas) e ad un premio sulla Rab 2023 di circa 8-9%. In base ai valori definitivi dell'acquisizione del 100% di 2i Rete Gas e ipotizzando un prezzo di emissione delle nuove azioni ad uno sconto del 15% sul Terp stimiamo al 2027-2028 una accretion su Eps pre-ibridi in area high single digit (ex impatto ibrido, dal quale potrebbe arrivare una ulteriore controdiluizione degli Eps a livello contabile del 4-5%)". Per quanto riguarda i nuovi multipli, "post deal stimiamo che Italgas trattera' ad un ev/ebitda medio 2026-2027 di 7,9 volte, un P/E medio di 7,8 volte (rispetto a 8,3 volte) e un dividend yeald di 8,2% (rispetto a 7,8%)". Gli analisti di Akros assegnano al titolo una raccomandazione buy. In particolare, secondo i broker 'il prezzo pagato implica multipli in linea con Italgas'. Inoltre 'la crescita e le sinergie attese nel 2024-2030 sono considerevoli'.

Giudizi positivi anche per Equita secondo cui i target di piano 2024-30 'sono superiori alle nostre stime e prevedono capex industriali in crescita di 2,6 miliardi rispetto al precedente piano. Le sinergie sono attese pari a 200 milioni al 2030 rispetto ai 50-60 milioni da noi stimati, includendo le sinergie attivabili su entrambe le reti'. L'acquisizione di 2i Rete Gas 'e' attesa essere Eps accreative dal 2026 con un incremento del 15% al 2029 rispetto ai precedenti target di Piano'. I broker fanno notare che la 'dividend policy e' pero' confermata solo fino al 2026'. Inoltre, sempre a detta della casa d'affari, 'si potrebbe creare un poco di pressione sul titolo per l'aumento di capitale, seppure Cdp' che detiene il 26% del capitale ha gia' annunciato il proprio supporto all'operazione di acquisto 2i Rete Gas, mentre Snam (13,5%) ha annunciato di voler mantenere invariata l'esposizione finanziaria ad Italgas. 'Ci attendiamo una reazione positiva considerando che il titolo rimane cheap trattando con un Pe 2025 di 9 volte ed il dividend yield minimo 2024 migliora leggermente al 6,9% che sale al 7,6% sul 2026'.

